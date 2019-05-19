Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию <…> Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране. Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ», — цитирует «РИА Новости» Сергея.

При этом он отметил высокие оценки от зрителей и поблагодарил всех за поддержку.

«Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — сказал певец, указав, что ему было бы интересно посмотреть, как проголосовали зрители стран, чьи жюри поставили России ноль баллов.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.

При этом зрители поставили россиянину одни из самых высоких оценок.

Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade, набравший 492 балла.