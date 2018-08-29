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«У русских музыкантов большая душа»

Победитель «классического «Евровидения» пианист Иван Бессонов — о востребованности наших исполнителей в мире, особенностях отечественной педагогики и поздравлении президента
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Фото: из личного архива
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Победителем Международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018», также известного как «классическое «Евровидение», стал российский 16-летний пианист Иван Бессонов. Впервые за 26-летнюю историю смотра главный приз был присужден представителю нашей страны. После возвращения из Эдинбурга юный талант ответил на вопросы «Известий».

— Победу в конкурсе вам принесло исполнение финала Первого концерта П.И. Чайковского. Почему вы выбрали именно это столь популярное произведение? Многие музыканты считают, что оно слишком «заиграно».

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— Оно ведь «заиграно» не просто так, а потому, что это замечательная, внутренне содержательная музыка. Первый концерт Чайковского любят везде — не только в России, но и за рубежом. К тому же это абсолютно русское произведение — по мелодике, по духу. А так как я на этом конкурсе представлял Россию, вполне логично, что я играл именно его. Собственно, выбор был сделан во многом по этой причине. Хотя я и сам к этому произведению неравнодушен. Да и оркестранты его играют с удовольствием.

— Как вы считаете, почему русская фортепианная музыка столь любима в мире? Рахманинов сегодня — один из самых исполняемых композиторов.

— Мне кажется, рояль может максимально ярко передать все краски, всё гармоническое богатство русской музыки.

— Вы сейчас учитесь в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (ЦМШ). В каком вы классе и где планируете продолжить образование?

— Почему-то часто пишут, что я перешел в 11-й класс. На самом деле я пока в 9-м классе, хотя фактически это 10-й. В ЦМШ немного запутанная система. У нас будут учебники и программа 10 класса, но числюсь сейчас в 9-м. Что касается дальнейшего обучения, это пока не решено окончательно, но, скорее всего, я буду поступать в Московскую консерваторию.

— Европейские музыкальные вузы не рассматриваете?

— Поучиться в Европе было бы интересно, но для этого нужно хорошо знать тех музыкантов, которые там преподают, понимать их культуру и структуру учения. Это фактически отдельная сложная профессия — выбирать педагога.

— Вы учились у замечательных педагогов — Полины Коротковой, Ольги Курнавиной, Вадима Руденко; брали мастер-классы у Владимира Овчинникова и Валерия Пясецкого (прошлый и нынешний директоры ЦМШ. — iz.ru). Как бы вы определили специфику русской фортепианной педагогики?

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— Я участвовал в мастер-классах и наших, и зарубежных педагогов. Но именно на занятиях с представителями отечественной фортепианной школы я всегда замечал одну особенность: огромное внимание к деталям, нюансам. Наверное, именно это делает интерпретации наших музыкантов утонченными, филигранными.

Конечно, педагоги работают и над техникой, физической базой пианистов. Но в то же время мы никогда не забываем о душевности. Русского человека без души сложно представить — это у нас всегда было и будет. Мне кажется, это основные факторы, которые отличают русскую пианистическую школу от других.

— В последнее время все говорят о засилье китайских пианистов на международной арене. Они участвуют во всех конкурсах и активно наступают по всем фронтам. Вы участвовали во многих международных мероприятиях. Замечали эту тенденцию?

— Да, это действительно так. Там активно занялись пианистами, развили сильную фортепианную школу. Китайские и вообще азиатские пианисты поражают своей технической базой. Они быстро всё схватывают, у них прекрасно развита координация, и есть какая-то бешеная, просто звериная хватка. Конечно, европейцам, русским этого не хватает. Но зато у нас есть кое-что другое, чего нет у них.

— Что именно?

— Сложно описать. Это относится к эмоциональной сфере и культурным особенностям. Всё-таки у нас совершенно иные культура, мировоззрение. И совершенно естественно, что мы играем по-разному.

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— Всё чаще мы слышим, что русские музыканты — не только пианисты, но и певцы, и дирижеры — очень успешно выступают на международной арене. С чем связана такая востребованность во всем мире музыкантов из нашей страны?

— Русские музыканты всегда были очень востребованы в мире. Я не знаю периода, когда в Европе, Азии, Америке не проходило концертов наших исполнителей и меломаны не стремились купить на них билет. А в чем причина этой востребованности? Наверное, в том, что русский музыкант, да и вообще русский человек — искренний, у него большая душа. А в мире постоянно не хватает искренности, доброты, и люди к этому тянутся в искусстве. Хотя, мне кажется, надо стремиться к этому не только в музыке, но и в жизни.

— Выступая на конкурсах, вы слушаете игру ваших соперников, сравниваете себя с ними?

— Перед выступлением почти никогда не слушаю, чтобы мне не отвлекаться на чужую эмоциональную волну и сосредоточиться только на своей. Но бывает, что после конкурса, если меня какой-то артист заинтересовал, слушаю запись его выступления. Если говорить конкретно о «Евровидении», то я никого на этом конкурсе не слушал, но знаю, что все ребята очень достойно сыграли. Они все большие молодцы, талантливые музыканты.

— С победой на «Евровидении» вас поздравил Владимир Путин. В какой форме это было?

— Пришла телеграмма от президента. Он поздравил меня с победой в конкурсе, пожелал дальнейших успехов, здоровья и подписался: «Владимир Путин».

— Для вас это было неожиданностью?

— Конечно, большой неожиданностью! Как я мог ожидать, что сам президент мне что-то напишет? Но оказалось, это еще не всё. Уже 1 сентября я смогу получить из рук президента грамоту.

Справка «Известий»

Иван Бессонов родился в 2002 году. Учился в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории («Десятилетка»), затем перешел в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (класс преподавателя Вадима Руденко).

Обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, первых премий конкурсов Grand Piano Competition, «Молодые дарования России» и др. Финалист всероссийского конкурса «Синяя птица».

 
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