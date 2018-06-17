«Хочу быть тем, кем никто еще не был»

Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» 12-летний Рутгер Гарехт выступит на празднике выпускников «Алые паруса», который пройдет 23 июня в Санкт-Петербурге. Юный артист исполнит песню перед тысячами выпускников, которые будут праздновать окончание школы. За время участия в шоу Рутгеру удалось покорить зрителей не только проникновенной манерой исполнения известных хитов, но и сценическими образами. С юных лет мальчик занимается в оренбургском театре музыки и танца «Щелкунчик». Название композиции пока держится в строжайшем секрете, однако Рутгер всё же рассказал порталу iz.ru о подготовке к выступлению на самом масштабном летнем мероприятии Петербурга и о своих творческих планах после победы на шоу «Голос. Дети».

— Как ты отреагировал, когда узнал, что будешь выступать на таком большом празднике?

— Безусловно, я очень обрадовался, так как узнал, что буду петь на самой большой площадке «Алых парусов». Там, где будет больше всего слушателей. В основном на Дворцовой площади будут молодые люди, которые собираются поступать в университеты. Моя задача — сделать так, чтобы поднять их решимость перед вступительными испытаниями.

— Уже известно, какую песню ты будешь исполнять?

— Название песни, которую я буду исполнять, пока держится в строгом секрете. Она не веселая и не грустная, а, скорее, торжественная. Эта песня призывает стремиться к тому, чего ты хочешь добиться.

Рутгер_2 Вручение приза Рутгеру Гарехту Фото: commons.wikimedia.org/Okras

— Как тебе кажется, чем этот праздник запоминается ребятам?

— Концертом. Люди для них поют, поэтому это запоминается очень хорошо. Мне когда мама сказала, что нужно будет поехать в Петербург, я очень обрадовался, что побываю в этом месте. Я думаю, что здесь могу услышать других знаменитых людей. Да и мало ли что еще может быть на трансляциях. Это будет новым опытом.

Автор цитаты Праздник выпускников «Алые паруса» проводится в Санкт-Петербурге в самую длинную белую ночь года. Как правило, день проведения мероприятия выбирают между 18 и 25 июня. Впервые праздник был проведен еще в советские годы, в 1968 году, однако спустя десятилетие традиция была прервана. Возобновить праздник решили в 2005 году благодаря совместным усилиям властей Петербурга и банка «Россия». В этот день на Дворцовой площади организуют концерт для выпускников школ, кульминация праздника — появление корабля с алыми парусами в акватории Невы и торжественный салют, который хорошо видно даже на светлом небе.

— Насколько изменилась твоя жизнь после победы на «Голосе»?

— Конечно, изменилась, у меня стало значительно больше разъездов. Я был в Москве, Сочи, в «Артеке» и вот собираюсь в Санкт-Петербург. В «Артеке» мне очень понравилось. Увы, я был там всего один день, чтобы выступить. Но впечатления от детей и их вожатых остались самые положительные. Одного дня достаточно, чтобы понять, что в «Артеке» хорошо, но я приехал только в гости, поэтому полноценного впечатления у меня не успело сложиться.

— Стали ли сверстники по-другому относиться к тебе после того, как ты стал знаменитым?

— Нисколько. Те, с кем я дружил, по-прежнему остались моими друзьями. Конечно, сейчас я общаюсь и с новыми ребятами, мне довольно часто пишут в соцсетях. Ответить всем у меня не хватает времени. Заявок в друзья несколько тысяч.

Рутгер_1 Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Остается ли у тебя свободное время?

— Если у меня появляется свободная минутка, я сразу же выхожу гулять. Стараюсь проводить больше времени с друзьями. Из-за большой учебной нагрузки я, по сути, встаю в семь часов утра, а возвращаюсь в десять часов вечера. Такой график у меня с 7–8 лет.

Вокалом я начал заниматься с восьми лет. У меня занятия были всего лишь два раза в неделю. Учителя посоветовали мне попробовать свои силы и поучаствовать в шоу «Голос». У меня был опыт очень маленький, и я вообще ни на что не рассчитывал. Не думал, что ко мне вообще кто-то из жюри повернется. Правда, уже во время участия в шоу я занимался практически каждый день.

— Сколько часов ты дома репетируешь? Перед зеркалом?

— Перед зеркалом я не репетирую никогда. У меня как от души идет, так и пою. Говорят, что меня кто-то учит эмоции «делать», я отвечаю — нет, это от души идет. Каждую песню нужно репетировать и еще звуковедение заучить, чтобы было всё хорошо. Получается, каждую песню надо повторить хотя бы десять раз в день. Песня ни у кого никогда не бывает совершенной. Ее можно сделать лучше, светлее по характеру. С рождения у меня недосмыкание связок, у меня сиплый голос. И мне очень часто нужно отрабатывать звуковедение из-за своих связок. На сцене я волнуюсь не за себя, а за то, как не подвести педагога и наставника.

Рутгер_3 Финал «Голос. Дети». Участники на сцене Фото: commons.wikimedia.org/Okras

—Во время выступления ты не просто поешь, но и устраиваешь небольшое театральное шоу. Как ты готовишь свои номера?

— Я занимаюсь в театральной студии «Щелкунчик». Там с нами работают хореографы, но в основном я пытаюсь все номера придумывать сам. Конечно, преподаватели помогают мне поставить номер на вокальное произведение, которое я буду исполнять.

— Тебя довольно часто сравнивают со знаменитыми актерами. С тем же Маколеем Калкиным. Сам ты на кого хотел бы равняться?

— Если честно, я хотел бы быть похожим на Сергея Безрукова. Но, с другой стороны, быть похожим на кого-то нельзя, можно лишь быть трудолюбивым, как кто-то. Меня часто сравнивают с Безруковым, и такое сравнение мне приятно. Это очень хороший актер. Но я хочу быть собой, хочу быть тем, кем никто еще не был.

— Что вдохновляет тебя на то, чтобы так эмоционально раскрываться на сцене?

— Я достаточно энергичный человек. И еще я чувствую себя артистом. Если вышел на сцену, значит должен выкладываться по максимуму. Сделать всё, что в моих силах и даже выше. Я не имею права подвести своих преподавателей, наставников и семью.

— Когда ты впервые понял, что ты артист?

— Сложно сказать. На сцену я впервые вышел в три года. Но я совсем не помню, как тогда я себя ощущал перед выходом. Получилось так, что из-за того с раннего детства я занимался, но сейчас всё равно волнуюсь перед каждым выступлением. Я люблю сцену, я там живу и готов выступать хоть каждый день. Без перерыва.

Впервые праздник «Алые паруса» был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва, в 2005 году, праздник получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».