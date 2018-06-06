Победитель шоу «Голос-дети» рассказал о подготовке к «Алым парусам»

Победитель шоу «Голос-дети» 12-летний Рутгер Гарехт рассказал о подготовке к выступлению на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По словам юного артиста, он совершенно не переживает за себя или переменчивую погоду в городе. Однако певец считает очень важным то, как исполняют песню.

«Буду переживать, чтобы ничего не случилось. А так я буду петь, чтобы люди наслаждались», — отметил он.

Название песни артист не раскрывает, но называет ее относительно легкой и светлой. По словам Рутгера, он буквально за месяц разучил номер, который продолжает репетировать не менее 10 раз в день.

«Говорят, что меня кто-то учит эмоции «делать», я отвечаю — нет, это от души идет <…> Песня ни у кого никогда не бывает совершенной. Ее можно сделать лучше, светлее по характеру», — приводит его слова «Пятый канал».

Артист также признался, что очень обрадовался, когда мама сообщила ему о поездке в Санкт-Петербург, и с нетерпением ждет новых знакомств и опыта.

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые он был проведен 50 лет назад, но спустя 11 лет традиция прервалась. В 2005 году он получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».