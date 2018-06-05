«Пятый канал» выиграл конкурс на проведение «Алых парусов»

«Пятый канал» выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса – 2018». Итоги конкурса 5 июня подвел комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

Праздник состоится 23 июня. Сценарий организаторы держат в секрете. Однако уже известно, что выступления звезд будут проходить в течение всего концерта на Дворцовой площади, а не в его конце, как было раньше.

Празднику выпускников «Алые паруса» в этом году исполняется 50 лет. Ленинградский выпускной бал впервые прошел в 1968 году и в 1979-м был закрыт. В 2005 году традицию возродили по инициативе «Пятого канала» и акционерного банка «Россия» при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

«Пятый канал» был организатором праздника в 2007-м, а также начиная с 2013 года. В 2016 году шоу было признано лучшим городским событием в Европе. Праздник «Алые паруса» является визитной карточкой Санкт-Петербурга и рекомендован к посещению в 20 европейских странах.

Ранее стало известно, что телекомпания в этом году также выиграла права на трансляцию «Алых парусов». «Пятый канал» ведет трансляцию мероприятия ежегодно с 2005 года. В 2017 году проект телеканала стал лауреатом премии ТЭФИ-2017 в номинации «Событие сезона».