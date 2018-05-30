Бриг Tre Kronor af Stockholm, участвующий в празднике «Алые паруса»

«Алые паруса» — праздник выпускников средних образовательных школ, который ежегодно отмечается в Санкт-Петербурге. Торжество является визитной карточкой города и рекомендован к посещению в 20 европейских странах. В 2018 году тендер на трансляцию мероприятия выиграл «Пятый канал».

Шведский двухмачтовый бриг Tre Kronor af Stockholm под алыми парусами традиционно проходит в праздник выпускников по акватории Большой Невы между Троицким и Дворцовым мостами.