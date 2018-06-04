Более 40 понтонов развернут для фестиваля выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Военнослужащие инженерного подразделения Западного военного округа (ЗВО) установят 40 наплавных понтонов в акватории Невы в районе песчаного пляжа Петропавловской крепости в рамках подготовки к проведению фестиваля выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает пресс-служба округа.

Понтоны из состава понтонно-мостового парка доставят в Санкт-Петербург в ночь с 4 на 5 июня. Они обеспечат проведение зрелищной части фестиваля.

Более 200 военнослужащих, 60 единиц военной и специальной техники примут участие в установке понтонов. Сопровождение колонн спецтехники при перемещении в городе обеспечат подразделения военной автоинспекции, передает телеканал «Звезда».

«Алые паруса» — праздник выпускников средних образовательных школ, ежегодно отмечаемый в Санкт-Петербурге. Торжество — визитная карточка города. Он рекомендован к посещению в 20 европейских странах. В 2018 году «Пятый канал» выиграл тендер на трансляцию мероприятия.