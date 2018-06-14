Рутгер Гарехт выбрал песню для выступления на «Алых парусах – 2018»

Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» 12-летний Рутгер Гарехт выступит на празднике выпускников «Алые паруса», который пройдет 23 июня в Санкт-Петербурге. По словам Гарехта, он уже выбрал песню для выступления, однако ее название пока держится в секрете. Артист отметил, что композиция будет «относительно легкой и светлой».

«Буду переживать, чтобы ничего не случилось. А так я буду петь, чтобы люди наслаждались», — рассказал он «Пятому каналу».

Впервые праздник «Алые паруса» был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва — в 2005 году праздник получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».