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Композитор «Алых парусов» рассказал о музыкальной программе праздника

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Петербургский ансамбль Olympic Brass и джазовый оркестр «Струны Санкт-Петербурга» сыграют для выпускников школ на шоу «Алые паруса» в Северной столице 23 июня. Об этом сообщил композитор праздника Игорь Заливалов.

«В этом году большое внимание уделено именно хоровой партии. Специально для хора был написан прекрасный текст автором и музыкантом Натальей Варламовой. Хору будет уделено большое место во всем нашем оформлении», — приводит его слова «Пятый канал».

Всего в инструментальном сопровождении праздника задействованы 49 человек, в том числе приглашенные в команду сольные артисты, а в хоре выступят 25 певцов. Программа выступления состоит из классических произведений, которые оркестр немного изменяет, чтобы ритм партии соответствовал событиям праздника и совпадал с залпами салюта, движениями танцоров, а также действиями на площадках.

В шоу также примет участие победитель конкурса «Голос-дети» 12-летний Рутгер Гарехт. Юный исполнитель признался, что он совершенно не переживает за себя или переменчивую погоду.

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