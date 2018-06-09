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Юный певец Георгий Туркин из Петербурга выступит на «Алых парусах»

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Фото: youtube.com
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Талантливый мальчик Гриша Туркин, который уже известен широкой публике благодаря участию в телевизионном конкурсе, выступит на главном празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Юный певец не скрывает своих эмоций и отмечает, что давно мечтал выступить перед выпускниками. В прошлом году он был на празднике вместе с братом, больше всего тогда ему запомнился символ торжества, которым является корабль с алыми парусами, пишет «Пятый канал».

Гриша также рассказал о том, что впервые праздник организовал Дворец пионеров имени Жданова 50 лет назад. Именно в этом центре мальчик сейчас занимается вокалом. Преподаватель певца уже знает о его выступлении и напутствовал его добрым словом.

6 июня о подготовке к выступлению на празднике выпускников «Алые паруса» рассказал победитель шоу «Голос-дети» 12-летний Рутгер Гарехт. По словам юного артиста, он совершенно не переживает за себя или переменчивую погоду в городе. Однако певец считает очень важным то, как исполняют песню.

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые он был проведен 50 лет назад, но спустя 11 лет традиция прервалась. В 2005 году он получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».

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