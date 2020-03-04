Украинскую певицу затравили в Сети за поддержку Little Big

Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) затравили в Сети соотечественники. Причиной стал ее пост о российской группе Little Big.

В Instagram девушка опубликовала фото с подписью: «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя «Евровидения»?». При этом артистка отметила аккаунт коллектива Little Big.

Комментаторов возмутило, что певица положительно относится к российской группе. Девушку обвинили в предательстве и даже пожелали ей смерти.

«Как можно поддерживать москалей», — написал один из пользователей.

«Отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути», — добавил другой.

Также некоторые припомнили, что Little Big выступали в Крыму, за что их уже якобы можно осудить, пишет «Страна.ua». Вскоре певица подчистила комментарии, а также ограничила возможность оставлять их.

2 марта в эфире Первого канала было объявлено, что представлять РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году будет Little Big. Коллектив известен такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.

Премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Как рассказал солист группы Илья Прусикин, композиция будет веселая и немного «бразильская». «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.