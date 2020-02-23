Стал известен украинский участник «Евровидения-2020»

На финале национального отбора претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» от Украины победила фольктроник-группа Go-A. Об этом 23 февраля сообщает телеканала «112 Украина».

Музыкальный коллектив на этапе итогового отбора обошел дуэт Tvorchi, певиц KRUTь, Jerry Heil, а также солистов Khayat и Дэвида Аксельрода, а по результатам жеребьевки выступит во второй половине первого полуфинала конкурса, который состоится 12 мая.

Как передает «Газета.ру», победители стали абсолютными фаворитами на финальном шоу, набрав 6 баллов со стороны зрителей и членов жюри.

22 февраля музыкальный продюсер Игорь Матвиенко предложил выбрать представителем от России на международном европейском конкурсе его подопечных — группу «Фабрика».

В начале февраля своего предполагаемого кандидата на участие в конкурсе предлагал известный композитор Игорь Крутой. По его мнению, певца Александра Панайотова можно назвать участником «процентов на 90». Позже он посоветовал подумать о певце Тиме Белорусских, однако, отметил, что это его субъективное мнение и оно не влияет на результаты настоящего отбора.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).