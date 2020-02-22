Матвиенко предложил отправить на «Евровидение» группу «Фабрика»

Продюсер Игорь Матвиенко обратился к организаторам конкурса «Евровидение-2020» с просьбой выбрать представителем от России его подопечных — группу «Фабрика».

«Все предлагают каких-то кандидатов, троллинг какой-то. Я считаю, что в этом году на «Евровидение» должна поехать группа «Фабрика» с песней «Мама молодая», — цитирует продюсера 22 февраля РЕН ТВ.

Матвиенко подчеркнул, что у женского трио уже есть клип, «где девушки беременные». Это, по его мнению, продемонстрирует на конкурсе «нормальные человеческие ценности».

Премьера песни «Мама молодая» состоялась 6 февраля и была приурочена к 60-летию продюсера.

Ранее Матвиенко признался, что несколько лет предлагает отправить на песенный конкурс российского хип-хоп-исполнителя Антоху МС.