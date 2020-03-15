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Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

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Фото: youtube.com/Первый канал
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Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.

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«В этом так много харизмы», — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.

Музыкальный портал The Line of Best Fit высоко оценил творчество группы и самого танцора. Последний клип Little Big авторы статьи назвали «совершенно сумасшедшим». Особое внимание в материале было уделено «уморительному коленному танцу» исполнителей.

«Они такие забавные и очень занимательные. У них отличный перформанс. Я радуюсь и смеюсь от начала до конца», пишет Ellen B Johansen в комментарии на YouTube.

К ней присоединяется и Pablo A. «Это идеальная песня для борьбы с карантином! Это точно! 12 очков из Испании» — пишет он.

Песня «Uno», которая прозвучит в Роттердаме, не была написана специально для конкурса, участники группы придумали ее во время январского отпуска и готовили для выпуска на новом альбоме LIttle Big. О своем участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней. «И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду», — поделился лидер группы Илья Прусикин в эфире «Вечернего Урганта».

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой российские музыканты выступят на «Евровидении-2020», набрал по данным на 4:00 воскресенья, 15 марта, свыше 17,2 млн просмотров на официальной странице конкурса в YouTube.

Видео было опубликовано 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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