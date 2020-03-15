Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 17 млн просмотров

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой российские музыканты выступят на «Евровидении-2020», набрал по данным на 4:00 воскресенья, 15 марта, свыше 17,2 млн просмотров на официальной странице конкурса в YouTube.

Видео было опубликовано 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.

На втором месте по количеству просмотров оказался клип литовской группы The Roop на песню On Fire, который набрал 4,4 млн просмотров. За ним с результатом 1,49 млн просмотров следует украинская группа Go_A с клипом на песню Solovey.

Официальная премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант». Тогда же сообщалось, что группа выступит на международном конкурсе в расширенном составе.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).