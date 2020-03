Унофикация: взорвет ли «Евровидение» новая песня Little Big

Фирменный стеб, ВИА в брюках-клеш и новые движения на смену «скибиди-походке». Little Big, которые будут выступать от России на «Евровидении-2020», представили свою конкурсную песню Uno и клип на нее. Группа явно попыталась попасть во вкусы сразу нескольких поколений, правда, у трека не настолько запоминающийся ритм, как у главного хита коллектива Skibidi. Но Little Big все же способны спровоцировать мир на новый флешмоб и устроить «движуху», полагает участница конкурса-2018 Юлия Самойлова. «Известия» вместе с экспертами оценили потенциал Uno, а заодно вспомнили лучшие номера «Евровидения» прошлых лет.

Little Big, Uno (2020)

Любая новая композиция Little Big обречена на сравнение со Skibidi. Да и сами музыканты понимают, что от них ждут, в сущности, повторения этого успеха. Поэтому все фирменные компоненты в Uno присутствуют: четкий ритм, мелодическая простота, если не сказать примитивность, немного карикатурный вокал, пошлейшие английские фразы с акцентом в духе «лет ми спик фром май харт», да и в целом ирония над всем и вся, но в то же время искреннее наслаждение всем этим.

литлл Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Однако Little Big решили добавить еще пару компонентов к проверенному рецепту. Во-первых, латино-мотивы, весьма модные сейчас на мировой эстраде, во-вторых, закос под диско. Последнее особенно чувствуется в эстетике клипа: музыканты (в расширенном составе!) предстали в образе ВИА, в брюках-клеш и со старомодными микрофонами. К слову, именно костюмы сделали столь эффектными движения ног, которые явно должны прийти на смену «скибиди-походке». Еще одна визуальная находка – полный танцор низкого роста, подчеркнуто нелепый и непластичный (да, это можно представить и как дань бодипозитиву, и, напротив, как откровенное издевательство над всей этой политкорректностью).

Конечно, здесь нет такого цепляющего ритма, как в Skibidi. Но то был совсем откровенный стеб, а в Uno группа все же решила поиграть в «нормальную» музыку (пусть и с оговорками) и попасть во вкусы сразу нескольких поколений: молодежь оценит стеб, а их родители услышат ностальгические нотки времен собственной юности.

Опрошенные «Известиями» участники «Евровидения» прошлых лет сошлись во мнении, что номер получился удачным.

— По мне, так огонь. Понятно, что на самом выступлении номер будет в этой же стилистике ретро, получится такой флэшбэк в «Евровидение-1968». Прикольно, что взяли на бэки всю команду: все знакомые лица, вся блогерская тусовка. Надеюсь, и этот парень-танцор поедет с ними. Выглядит классно, мир снова может запускать флешмоб с движухой Little Big. Материал хороший, ощущение приятное, — поделилась с «Известиями» участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова.

Того же персонажа клипа выделила и продюсер Ксения Рубцова, чей коллектив «Бурановские бабушки» принес России серебро «Евровидения-2012». По ее словам, он обаятельный, непосредственный и без комплексов, поэтому вдохновляет заняться тем, что нравится.

— И песня приятно порадовала. Лёгкая, задорная, с долей хайпа. Она вполне в формате «Евровидения». Это то, что нравится молодёжной аудитории, под такую музыку они танцуют. А женский вокал добавил лёгкости и какой-то детскости, — отметила Ксения Рубцова. — Музыка, может, и несуразная, без претензии на глубину, текст — без философии. Да они и не нужны на "Евровидении". Мы все так уже устали от этих неприятных новостей, что хочется просто потанцевать и повеселиться.

В общем, при всей несерьезности песен Little Big заявка на призовое место как раз весьма серьезна. И конкуренты это тоже понимают. Так, участники дуэта VAL, который выдвинут на конкурс от Белоруссии, сообщили «Известиям», что «будут счастливы познакомиться с Little Big» и «уважают их творчество».

Чтобы оценить новую конкурсную песню от России в широком контексте, стоит вспомнить лучшие хиты «Евровидения» за всю историю конкурса.

ABBA, Waterloo (1974)

Если и можно назвать какую-то песню главной в истории «Евровидения», то, без сомнений, это будет Waterloo группы ABBA, что и было подтверждено на юбилейном 50-м «Евровидении» в 2005 году. Собственно, дело не только в том, что хит стал абсолютной классикой эстрады и возглавил чарты многих стран, а затем вошел в топ самых продаваемых синглов в истории. Главное — именно с Waterloo началась международная слава шведского квартета, который в итоге стал ключевой группой эпохи диско.

В этой песне есть все то, за что мы любим ABBA: запоминающаяся драйвовая мелодия, ритмичное синтезаторное сопровождение (еще недавно мы бы сказали «старомодное», но сегодня — это уже благородное ретро) и заводной вокал женской парочки — Фриды и Агнеты.

Celine Dion, Ne partez pas sans moi (1988)

Среди победителей конкурса не так много звезд первой величины. Кто-то из артистов сохранил локальную известность, кто-то и вовсе исчез с радаров. Но есть и исключения. ABBA, конечно, наиболее яркое. А следом за ними идет Селин Дион. Это сегодня мы ее знаем в первую очередь по песне из «Титаника». Но еще в 1980-е канадская певица выстрелила франкоязычной композицией Ne partez pas sans moi, которая и победила в «Евровидении-1988» (Селин представляла Швейцарию).

Показательно, что в этом номере те же слагаемые успеха, что и в будущей My Heart Will Go On: лиричное тихое начало и припев-кульминация, позволяющий зычному голосу Селин буквально взлететь и заставить трепетать сердца слушателей. Впрочем, Ne partez pas sans moi — не баллада, а все-таки более танцевальная композиция. И, пожалуй, один из главных хитов не только в истории «Евровидения», но и в карьере Дион.

Алла Пугачева, «Примадонна» (1997)

Главная звезда российской эстрады представляла нашу страну на «Евровидении» в 1997 году. После нескольких неудач подряд было решено «зайти с козырей» — все-таки Пугачева имела международную известность, да и побеждать на подобных конкурсах ей было не впервой (можно вспомнить хотя бы «Золотой Орфей»-1975, с которого и началась всесоюзная известность певицы).

Алла Пугачева сама написала для себя песню, которая так и называлась — «Примадонна». Ставка на исповедальность композиции и суперзвездный статус исполнителя, однако, не сработала. Результат — 15-е место из 25 — вызвал шквал критики на родине.

пугачева Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Но сегодня, 20 с лишним лет спустя, оценка того выступления, вероятно, должна быть пересмотрена. Песня с неординарной, сложной мелодией, необычной структурой (граница между куплетом и припевом здесь размыта и пролегает не там, где обычно), глубокими и искренними (хотя и пафосными) стихами с тех пор надолго поселилась в репертуаре Пугачевой и стала, пожалуй, одной из лучших в ее постсоветском репертуаре. Да и вокальная форма Аллы Борисовны на тот момент была оптимальной.

С другой стороны, эта песня стала своего рода водоразделом в отношениях нашей страны и «Евровидения». После Пугачевой два года мы не участвовали в финале, а уже с «нулевых» было решено делать ставку не на оригинальность, а, напротив, на соответствие формату.

Дима Билан, Never Let You Go (2006)

Дима Билан выступал на «Евровидении» дважды. И это уникальный случай: сначала, в 2006-м, он занял второе место, а через два года вернулся, чтобы победить. Однако более яркой кажется именно первая песня — Never Let You Go. На момент выступления Билану было всего 24 года, и его юношеское обаяние здесь подкупает не меньше, чем сам трек. Вроде перед нами стандартный англоязычный «европоп», но есть что-то цепляющее в этом нехитром припеве. Пожалуй, ни одна российская песня с «Евровидения» не стала такой народной, как Never Let You Go, звучавшая у нас еще несколько лет «из каждого утюга».

билан Фото: Youtube

К слову, отлично сработал и номер: балерина, вылезающая из рояля, запомнилась всем и стала мемом. Были и упреки на тему этичности сценографии: мол, как это так, выпускник гнесинского училища в джинсах и майке танцует на музыкальном инструменте. Но не стоит забывать один из главных уроков, которые можно было извлечь за годы российского участия в «Евровидении» — не надо относиться к этому конкурсу и всему, что на нем происходит, слишком серьезно.

Александр Рыбак, Fairytale (2009)

Отличное доказательство вышесказанного — победа Александра Рыбака в 2009-м. На тот момент худенький юноша со скрипочкой был еще моложе, чем Билан на своем первом «Евровидении», и хотя Рыбак представлял не Россию и даже не свою родную Белоруссию, а Норвегию, его триумф был воспринят с восторгом на всем постсоветском пространстве. Хоть и за скандинавов, а все-таки наш, родной!

рыбак Фото: ТАСС/Алексей Филиппов