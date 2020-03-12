Группа Little Big исполнит на «Евровидении» песню Uno

Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в эфире радиостанции «Европа Плюс» ведущий задал участникам группы вопрос, без чего в гримерке артистам будет некомфортно.

«Мы играем в Uno перед концертами. И это очень странно, когда организатор проходит, а мы сидим всей командой играем в Uno, и они просто проходят, возвращаются», — ответил солист группы Илья Прусикин.

7 марта в сети появился отрывок новой песни Little Big. Утверждалось, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на «Евровидении» в Роттердаме.

«Это та песня. Они намекали специально», — рассказал собеседник агентства.

Позже официальная премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант».

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas. Илья Прусикин уже заверил, что трек будет веселым и немного «бразильским».

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).