Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе

Группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении-2020», будет выступать на конкурсе в расширенном составе. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy.

«В эфире Радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее, 10 марта, сообщалось, что Little Big презентует песню для «Евровидения-2020» 12 марта.

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas. Солист Little Big Илья Прусикин уже заверил, что трек будет веселым и немного «бразильским».

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

Положительно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов, заявив, что Little Big «вполне вписывается в формат» конкурса. В то же время он отметил, что в текстах песен группы ему не хватает «тра-та-тушек».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).