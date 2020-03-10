Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Сообщение о том, что презентация песни Little Big для «Евровидения-2020» откладывается «по неизвестным причинам» появилось во «ВКонтакте», на странице сообщества «Евровидение-2020» — ESCWORLDCLUB, со ссылкой на пиар-менеджера группы.

9 марта был последним днем для подачи заявок для участие песенном конкурсе. На официальном сайте конкурса на 10 марта не были представлены видиоклип и название трека лишь от двух исполнителей — представительницы Азербайджана Самиры Эфенди и группы из Санкт-Петербурга Little Big, сообщает Российская Газета.

Возможно, из-за встречи вечером понедельника, 10 марта, глав делегаций 41 страны, участвующей в «Евровидении-2020», где обсуждался вопрос перенесения или отмены конкурса из-за коронавируса принять заявку просто не успели. Пока организаторы «Евровидения» комментарии не предоставили.

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.