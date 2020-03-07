Прямой эфир
Сюжет:

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Не, нормальные: смогут ли Little Big привезти «Евровидение» в Россию
Шоу на пике гротеска, хайп и миллионы просмотров на YouTube

Отрывок ранее неизвестного трека под названием Uno был опубликован 3 марта на YouTube-канале пользователя под ником Sema, позже его выложили на фан-странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

По правилам конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Танец Жириновского под песню Little Big
Менеджер Little Big ушел от группы накануне ее участия в «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020