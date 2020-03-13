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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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Клип российской музыкальной группы Little Big на песню Uno, с которой они выступят на конкурсе «Евровидение» в этом году, собрал больше всего просмотров в сравнении с другими работами участников.

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Список конкурсантов представлен на официальном сайте соревнования, клип группы Little Big был размещен в YouTube 12 марта и к настоящему моменту собрал почти 5 млн просмотров.

Остальные участники конкурса существенно отстают по числу просмотров, в основном оно не превышает 1,5 млн, причем многие видеоклипы были размещены несколько недель назад.

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества Little Big, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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