Игорь Крутой прокомментировал участие Little Big в «Евровидении»

Little Big — интересный и модный коллектив, заявил в пятницу, 6 марта, композитор Игорь Крутой в интервью «Известиям».

«Little Big — интересный, модный коллектив. Мне нравится их музыка. С удовольствием пригласил их на «Новую волну» (международный музыкальный конкурс. — Ред.), которая в этом году пройдет не в Сочи, а в Казани», — сказал он.

Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал 2 марта решение отправить Little Big на конкурс неожиданным для коллектива. Он также пообещал, что группа постарается оправдать ожидания зрителей и выступит с веселой песней.

В тот же день стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

Положительно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов, заявив, что Little Big «вполне вписывается в формат» конкурса. В то же время он отметил, что в текстах песен группы ему не хватает «тра-та-тушек».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).