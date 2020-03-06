«Шнур — новая струя в музыке»

Композитор Игорь Крутой пригласил Little Big и Сергея Шнурова на «Новую волну». Он считает, что у сына Анны Нетребко есть все шансы завоевать сцену, и жалеет, что из-за коронавируса его нового протеже Димаша не услышат китайские поклонники. Об этом народный артист РФ рассказал «Известиям» накануне большого шоу, которое пройдет 9 марта в Москве.

— Как вы относитесь к тому, что Россию на «Евровидении-2020» представит группа Little Big?

— Little Big — интересный, модный коллектив. Мне нравится их музыка. С удовольствием пригласил их на «Новую волну», которая в этом году пройдет не в Сочи, а в Казани.

— Юрмала, Сочи, теперь Казань. Вновь меняете прописку?

— Нет, прописку не меняем. В этом году мы решили сделать подарок к 100-летнему юбилею Республики Татарстан.

— Кроме новой площадки, у конкурса в этом году еще появился и кризисный менеджер. Им стал Сергей Шнуров. С чем связан ваш выбор?

— Шнур — это все-таки какая-то новая струя в музыке. Внесет креатив в проект в целом.

Крутой_1 Участники группы Little Big Софья Таюрская и Антон Лиссов во время выступления на церемонии награждения премии «Новое радио AWARDS» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— То есть он будет не номинальной фигурой?

— Он будет серьезно работать. Сергей спродюсирует новые дуэты с артистами, которые никогда не приезжали на «Волну». И благодаря ему в этом году они появятся у нас. Кто именно споет дуэтом, пока не скажу. Оставим интригу до фестиваля. Скажу одно, зрители точно оценят креатив Сергея.

— Почему именно Шнуров?

— Сергей мне очень симпатичен. Когда-то его запрещали в Москве. Мэр столицы Юрий Лужков даже выпустил приказ, что Шнуров не имеет права выступать ни на одной концертной площадке города. Но это, на мой взгляд, было неправильно.

— Лужков мог кого-то запретить?

— Да, конечно. Шнура точно запретил. Я решил, что надо исправить положение. И даже в союзники получил супругу мэра Елену Батурину. Для разговора выбрал показ мод Валентина Юдашкина. Знал, что Юрий Михайлович обязательно будет там. Мы договорились с Еленой, что она подаст мне сигнал. И вот она вошла в зал и сказала: «Сейчас удобный момент, иди к нему, потому что девчонки (две дочери Лужкова. — Ред.) напевают песню Шнура. С матом-перематом».

Это был верный ход. Я попросил мэра, чтобы он разрешил Сергею выступить на премии «Муз-ТВ» в «Олимпийском». Юрий Михайлович, царствие ему небесное, разрешил. И так мы сняли запрет на выступления Шнурова в Москве.

Крутой_2 Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Государственном Кремлевском дворце Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Он знает, кому должен быть благодарен?

— Не знаю.

— Вы ему не рассказывали?

— Нет. Для меня было важно, чтобы на премии присутствовал человек, который побеждал в номинации, за которого проголосовали зрители. А им в тот год был Сергей Шнуров.

— В этом году Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в номинации «Вокалист года в классической музыке» получил Димаш. Он обошел Нетребко, Герзмаву, Абдразакова, Гарифуллину, Перетятько. Как поп-артиста можно сравнивать с оперными исполнителями?

— Не совсем этично была составлена номинация. Это была ошибка, которая вызвала негатив. Димаш не совсем из поп-культуры. У него классическая постановка голоса, он поет и оперный репертуар. Другое дело, что в номинации были такие величины, как Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков. И поставить их рядом было не совсем красиво. Но академики проголосовали за него.

Крутой_3 Композитор Игорь Крутой и оперная певица Анна Нетребко на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2019» в Олимпийском парке Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вы давно дружите и сотрудничаете с Анной Нетребко. Записали совместный альбом Romanza. Что-то еще планируете?

— Пока нет. Мы говорили с Аней о втором альбоме , но пока этот проект в общих чертах, никакой конкретики. Это сложно и с точки зрения стыковки графиков. Мы первый-то альбом записывали в свободном полете. Голос писали в Вене, Нью-Йорке, Лондоне. Хороший рояль есть в хоре Попова — я там сыграл все фортепианные партии. Струнные записывали в Лос-Анджелесе и Лондоне. В Нью-Йорке — деревянные духовые. Барабаны выставлял после уже под голос Ани, а сводил всё в Москве. Международный альбом.

— Сложная работа.

— Но она получилась. Это первый альбом, который был выпущен на весь мир. Он вышел три года назад и до сих пор продается очень хорошими тиражами. После него мне много пишут из-за рубежа. Из Вены, намоленного музыкой города, присылают фото. Там на витрине рядом с классикой лежит и наш альбом.

Вена меня вообще поразила. Как-то после записи с Аней мы с женой пошли к такси. Садимся в машину, а у таксиста на руле нотная тетрадка, и он пишет ноты. Посмотрел на нас и говорит: «Идите к следующей машине, я занят сейчас». Что же это за город, в котором таксисты пишут ноты? Вена!

— На вашем юбилейном концерте в Кремле состоялся дебют 11-летнего сына Анны Тьяго. Как оцениваете его вокальные данные?

— Это точно не было запланировано. Анна, Юсиф и Тьяго прилетели в Москву и спонтанно решили спеть вместе. Я побаивался немножко за мальчика. Но получился очень эмоционально сильный номер. У Тьяго есть голос, слух, чувство ритма. Он незакомплексованный. Аня и Юсиф даже его придерживали. Тьяго хотел петь больше.

Думаю, у мальчика есть перспективы в опере. Все-таки среда формирует. Когда ты с утра до вечера слушаешь дома, как распевается великая мама, ходишь на спектакли в лучшие оперные театры, разве может быть иначе?

Крутой_5 Композитор Игорь Крутой и его дочь — певица Виктория Крутая — на церемонии вручения ежегодной премии журнала GQ «Человек года» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вы, как и Анна, с недавних пор активны в Instagram.

— Скажу иначе: я злостный, агрессивный инстаграмщик.

— Теперь все знают, что у вас талантливые внучки, а вы — супермегадедушка, который исполняет их любые желания.

— Это да. Средняя внучка очень хорошо поет. А я ей аккомпанирую и пожинаю лавры успеха в Instagram.

— Но у вас не менее талантливая дочь Вика. Почему она не поет ваши песни?

— Я не пишу ей песни принципиально.

Крутой_4 Певец Димаш Кудайберген на концерте «Песня года – 2019» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Почему?

— Она молодая, ей нужны другие песни.

— Вы себя в старики записали, что ли?

— Я уже преклонного возраста. Вика еще немного творчески подрастет, и я напишу. Пока ей интересно работать со своими авторами. Они вместе рулят, ищут, спорят, меняют. А я напишу Вике, и она мне будет рассказывать, что надо менять?

— Вы непреклонны в творчестве?

— Преклонен, но не до такой степени.

— Сейчас у вас творческий тандем с молодым казахским исполнителем Димашем. Как вы нашли друг друга? Может, за него вас кто-то просил?

— Действительно, сначала мне рассказали, что есть очень интересный исполнитель. Показали в интернете видео. И я решил пригласить Димаша на «Новую волну». А через какое-то время на Сардинии на модном показе ко мне подошел симпатичный парень и во время разговора начал напевать мои песни. Я понял, что он знает практически всё, что я сочинил. Было приятно: молодой человек и вдруг следил за моим творчеством. Димаш знал не только все песни, но и кто и что когда-либо пел. Разве я мог не оценить?!

Крутой_6 Композитор Игорь Крутой и певец Димаш Кудайберген во время пресс-конференции в усадьбе А.К. Поливанова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вам наверняка показывали видео, на котором Димаш якобы выступает на американском X Factor, где доводит до слез Бритни Спирс, сидящую в жюри. Немногие разглядели, что это монтаж. Вы тоже попались на уловку?

— Я знаю, что это смонтировано. Но даже если бы это было правдой, не думаю, что довести Бритни Спирс до слез так уж сложно. Она сейчас выпивает или уже нет?

— Думаю, что вряд ли.

— Дети с ней? У нее же их отбирал бывший бойфренд. Трудная судьба у артистки. Сейчас артист за счет интернета раскручивается моментально. Один удачный ролик — и тебя знают во всем мире.

— Эх, в ваше бы время такие ресурсы!

— Если бы мне лет дцать сбросить... Когда Чарли Чаплин в 87 лет увидел впервые Софи Лорен, он вскрикнул: «Где мои семьдесят?» Всё познается в сравнении.

Крутой_7 Композитор Игорь Крутой во время пресс-конференции певца Димаша Кудайбергена в усадьбе А.К. Поливанова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В последнее время в России всё чаще стали появляться артисты с Востока. Димаш приехал к нам, завоевав Китай. Привел с собой сюда армию поклонников. Это тенденция?

— Димаш — талантливый парень. Вокалист, который за несколько эфиров покорил Китай, Сингапур, а потом двумя песнями завоевал Россию и собирает по миру стадионы. То, что он с Востока, а не с Запада, — слушателям без разницы. При таком вокале он без фанатов не останется.

— Но они пока в основном китайцы. Выходит, не будет их на вашем концерте?

— Да, сейчас из-за коронавируса их не пустили сюда. А в конце года они добрались до США. 10 декабря у него был концерт в Нью-Йорке. Там живет много китайцев, выходцев из Сингапура. В меньшей степени в Нью-Йорке им интересовались бывшие соотечественники.

— Чем удивите поклонников 9 марта на концерте в Москве?