В Кремле вручат Национальную музыкальную премию

13 декабря в Кремле состоится церемония вручения Российской национальной музыкальной премии (РНМП). Впервые мероприятие пройдет в соответствии со стандартами Grammy.

О том, что отечественная музыкальная индустрия давно нуждалась в независимой национальной премии, говорили давно. Но реализовать эту идею смогли лишь два года назад, отметив лучших из лучших в Кремле. Впрочем, тогда за наградами даже не все лауреаты пришли.

— Артисты просто не поверили, что всё было организовано честно. Но в этом году такого уже не случится, — уверен президент премии Юрий Костин.

В прошлом году премию перезапустили. В 2017-м лучших выбирали более 400 членов Академии российской музыки. В результате голосования в число финалистов вошли как молодые артисты, прославившиеся в интернете, так и уже зарекомендовавшие себя исполнители, собирающие аншлаги на самых престижных площадках мира. Среди финалистов — Анна Нетребко, Денис Мацуев, Вадим Репин, Хибла Герзмава, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Дима Билан, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, группы «Грибы», «Би-2», «Серебро», «Ленинград» и другие.

За голосованием следила аудиторская компания из Великобритании.

— Ее представители прилетели специально для наблюдения за подсчетом голосов, а внутренний контроль осуществляла комиссия академиков — 15 человек, — пояснил учредитель премии Михаил Гуцериев. — Если не будет объективной премии, если не будет признания, у артистов опустятся руки. А те исполнители, что помоложе и поамбициозней, начнут уезжать из страны.

В одном конкурсе участвуют представители разных стилей и направлений в музыке — от рэпа до классики. 16 номинаций приближают РНМП к Grammy, с которой в этом году удалось договориться о партнерстве. Как рассказали организаторы, это не разовый проект, а долгосрочное сотрудничество с главной американской премией. Они рассчитывают, что интеграция с Grammy поднимет нашу музыку на мировой уровень.

— Нет ничего плохого, что РНМП теперь сотрудничает с Grammy, — поделился с «Известиями» продюсер Игорь Матвиенко. — У них есть то, что мы можем перенять. Потому что шоу-бизнес — это изначально их индустрия, не наша. Мы же делаем кальку с их достижений.

Организаторы премии уже задумались о строительстве собственной концертной площадки.

— В ближайшее время в Сколково начнется строительство киноконцертного зала по образу и подобию площадки Grammy, — подтвердил Михаил Гуцериев. — Строительством новой музыкальной арены в Москве займется американская компания, специализирующаяся на возведении таких объектов. Финансирование будет российским.