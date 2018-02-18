Благотворительные и стильные

Уходящая неделя изобиловала праздниками — День всех влюбленных под шлягеры группы «Несчастный случай» отмечали на дне рождения Дома актера, а Масленицу соединили с премией «100 самых стильных» по версии GQ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Доме актера в самый романтичный праздник — 14 февраля — гости собрались сразу по нескольким поводам: выпить за любовь, поздравить театр с 81-летием и открыть благотворительную выставку. Чтобы поддержать доброе дело, Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым отказались от романтического вечера наедине, а Алексей Кортнев отлучился от семьи ради исполнения своих хитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вечер был выдержан в духе традиционного актерского капустника: с песнями, танцами, шутками. Зато между выступлениями говорили о серьезном. Около 30 самых популярных российских актеров приняли участие в проекте «Снимаю шляпу» благотворительного фонда «Шередарь», который занимается реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания. Марина Александрова, Павел Деревянко, Сергей Жигунов, Камиль Ларин, Анна Меликян, Елена Подкаминская, Сергей Пускепалис и многие другие сделали черно-белые снимки в двух вариантах — в шапке и без. «В шапках мы такие, какими хотели бы быть, а без — такие, какие мы есть», — сказала Нонна Гришаева, задумчиво глядя на пару своих снимков. Фотографии, кстати, может купить любой желающий, а вырученные средства пойдут на помощь детям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Финальным аккордом стало выступление группы «Несчастный случай» в лице Сергея Чекрыжова и Алексея Кортнева. Под шлягеры «Нафиг, нафиг» и «Что ты имела в виду», сидя на стульях, пританцовывали Вера Васильева, Валентина Талызина и Михаил Борисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Жаркую after-party на следующий после Дня всех влюбленных вечер устроил журнал GQ, чем, несомненно, обрадовал изрядно заскучавших героев светских хроник. Поводом собраться послужил свежеиспеченный рейтинг самых стильных мужчин столицы. Желающих провести вечер в компании избранной сотни нашлось столько, что под вечеринку пришлось арендовать аж целый рынок на Рождественском бульваре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это пространство надо осваивать! Наши гости уже никуда не вмещаются — посмотрите сколько людей! — с энтузиазмом прощебетала пиар-директор издательского дома.

Народу и правда набилось столько, что уставшие от толкучки гости то и дело удалялись на балконы второго яруса в надежде обрести немного личного пространства. Часть вечера там скоротали Баста с Джиганом — судя по серьезности лиц обоих, обсуждали не что иное, как будущее российского рэпа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Гости расслабленно покачивались под музыку под руководством маэстро Виталия Козака, пили просекко и по случаю Масленицы поглощали оладушки со сметаной и черной икрой. Последней было закуплено столько, что даже когда запасы игристого окончательно истощились (бармены выдавали его по запросу и как билеты в Большом театре — не больше двух бокалов в одни руки), белужью икру щедрыми большими ложками продолжали раскладывать по тарелкам всех желающих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Помимо угощений избранность публики подчеркивали слова ведущей церемонии издателя Ирины Елизаровой. Мол, «100 самых стильных» — это не рейтинг, а список, и если вы в списке — то вы лучшие».

В какой-то момент через обезумевшую толпу журналистов и фотографов к микрофону прорвался завсегдатай вечеринок журнала и по совместительству самый стильный персонаж Москвы — Филипп Киркоров. Шутки полились как из рога изобилия. Растроганный смехом гостей, Филипп скромно заметил: «Со мной вообще всегда весело, а если бы здесь еще и Басков был...».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе



Попутно ругая стразы на туалете Ирины Елизаровой («стразы и GQ несовместимы»), поп-король вручал награды Басте, Сергею Мазаеву, Эмину Агаларову, телеведущему Евгению Савину и снова ставшему молодым папой Дмитрию Маликову. Последний, принимая награду, сказал со сцены: «Я не могу назвать себя самым стильным. Я просто клевый!».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как только столпы российского шоу-бизнеса в лице Киркорова, Маликова и Игоря Крутого покинули вечеринку, на сцену под всеобщее ликование вышла Любовь Успенская. Знаменитым строчкам «Мама, ради бога, я ни капли не пьяна» подпевали все, но это, конечно, было неправдой.