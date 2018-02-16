Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Лёд» (12+)

Режиссер: Олег Трофим, в ролях: Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот благодаря вере и упорству Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту...

Рейтинг «Известий»: 7

«Призрачная нить» (18+)

Фото: UPI

Режиссер: Пол Томас Андерсон, в ролях: Вики Крипс, Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

Рейтинг «Известий»: 8

«Журналист» (16+)

Фото: АКМ

Режиссер: Брайан ДеКьюбелис, в ролях: Эдриан Броуди, Ивонн Страховски, Кэмпбелл Скотт, Дженнифер Билз, Рауль Аранас

С просьбы соблазнительной незнакомки разобраться в нераскрытом убийстве ее мужа начинается история о сексуальной одержимости и шантаже, которая может стоить журналисту Портеру Рену его работы, семьи и даже жизни.

Рейтинг «Известий»: 6

«Убийство священного оленя» (18+)

Фото: A-One Films

Режиссер: Йоргос Лантимос, в ролях: Николь Кидман, Алисия Сильверстоун, Барри Кеоган, Колин Фаррелл, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик, Билл Кэмп

Талантливый кардиохирург Стивен счастливо живет с женой Анной и двумя прелестными детьми. Но этой семейной идиллии угрожают тайны из прошлого, которые Стивену больше не под силу скрывать.

Рейтинг «Известий»: 7

Ретроспектива Микеланджело Антониони (18+)

Фото: INSIDEPROMOTION

В рамках проекта «КАРО.Арт» «Иноекино» возвращает на большие экраны фильмы Микеланджело Антониони — легенды итальянского кинематографа. Зрители увидят фильмы «Ночь» и «Затмение» из черно-белой «Трилогии отчуждения», а также первый цветной фильм режиссера — «Красная пустыня».

15–18 февраля, киноцентр «Октябрь»

The Swingle Singers, Великобритания (12+)

Фото: ТАСС/Александр Куров

Знаменитый вокальный ансамбль отыграет в столице новую программу — The Swingles: Winter Tales. Пятикратные обладатели премии «Грэмми», The Swingle Singers продемонстрируют свою уникальную манеру исполнения и оригинальные аранжировки классики.

18 февраля, 19:00, Московский международный Дом музыки, Светлановский зал

«Пер Гюнт» (16+)

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Величайшая пьеса Генриха Ибсена в постановке Марка Захарова. Режиссеру захотелось рассказать историю по-своему, не слишком серьезно. А также, размышляя о самых серьезных вещах, избежать претензий на глубокомысленность.

16 февраля, 19.00, «Ленком»

«Идиот» (18+)

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ирина Полярная

Режиссер Максим Диденко поставил спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Несмотря на то что сценическая версия романа, написанная Константином Федоровым, включает 20 персонажей, в спектакле заняты всего четыре актера — в том числе Ингеборга Дапкунайте, которой отведена роль князя Мышкина. Режиссер поставил перед собой задачу решить «Идиота» в эстетике «черной» клоунады.

16, 17 февраля, 20.00, Театр Наций, Малая сцена

«Бунин» (16+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Спектакль молодого режиссера Светланы Прохоровой поставлен по знаменитым рассказам нобелевского лауреата Ивана Бунина. В маленьком городке на юге Франции во время Второй мировой войны 70-летний писатель пишет о любви как о том последнем, что остается у человека незадолго до конца света. 10 новелл выстроены как путь взросления души — через первую влюбленность и первый грех к трагедиям.

16, 17, 18 февраля, 19.00, Электротеатр Станиславский

«Вишневый сад» (16+)

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Главный герой спектакля Андрея Кончаловского по одноименной пьесе Антона Чехова — сам Чехов. Как и замышлял автор текста, получилась комедия, местами фарс. На долю драмы остается послевкусие. Горькое сожаление о том, что могло быть, да не случилось. В роли Любови Раневской — муза режиссера актриса Юлия Высоцкая.

18 февраля, 19:00, Театр имени Моссовета

Рейтинг «Известий»: 9

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (8+)

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П.Чехова/Екатерина Цветкова

Режиссер Глеб Черепанов поставил одну из сказок американской писательницы Кейт ДиКамилло. На сцене оживет история фарфорового кролика Эдварда, на долю которого выпало множество невзгод. Он теряет первых хозяев, долго странствует с бродягами и даже оказывается чучелом в огороде…

18 февраля, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова, Малая сцена

«Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Выставка одного из родоначальников фотографии — Уильяма Генри Фокса Тальбота включает около 150 оригинальных отпечатков 1840-х годов из британских музеев. Работы впервые демонстрируются в России и позволяют проследить не только первые шаги технологии, изменившей мир, но и рождение нового вида искусства.

До 8 апреля, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Рейтинг «Известий»: 8

«Жены»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Выставка посвящена портретам спутниц великих художников. Но за прямолинейным названием и столь же простой на первый взгляд концепцией скрывается множество подтекстов и, конечно, волнующих историй из личной жизни гениев. В экспозиции — около полусотни работ из собраний ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.

До 15 мая, Музей русского импрессионизма

Рейтинг «Известий»: 7