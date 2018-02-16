Культурный уикенд: выбор «Известий»
«Лёд» (12+)
Режиссер: Олег Трофим, в ролях: Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот благодаря вере и упорству Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту...
Рейтинг «Известий»: 7
«Призрачная нить» (18+)
Режиссер: Пол Томас Андерсон, в ролях: Вики Крипс, Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл
В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.
Рейтинг «Известий»: 8
«Журналист» (16+)
Режиссер: Брайан ДеКьюбелис, в ролях: Эдриан Броуди, Ивонн Страховски, Кэмпбелл Скотт, Дженнифер Билз, Рауль Аранас
С просьбы соблазнительной незнакомки разобраться в нераскрытом убийстве ее мужа начинается история о сексуальной одержимости и шантаже, которая может стоить журналисту Портеру Рену его работы, семьи и даже жизни.
Рейтинг «Известий»: 6
«Убийство священного оленя» (18+)
Режиссер: Йоргос Лантимос, в ролях: Николь Кидман, Алисия Сильверстоун, Барри Кеоган, Колин Фаррелл, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик, Билл Кэмп
Талантливый кардиохирург Стивен счастливо живет с женой Анной и двумя прелестными детьми. Но этой семейной идиллии угрожают тайны из прошлого, которые Стивену больше не под силу скрывать.
Рейтинг «Известий»: 7
Ретроспектива Микеланджело Антониони (18+)
В рамках проекта «КАРО.Арт» «Иноекино» возвращает на большие экраны фильмы Микеланджело Антониони — легенды итальянского кинематографа. Зрители увидят фильмы «Ночь» и «Затмение» из черно-белой «Трилогии отчуждения», а также первый цветной фильм режиссера — «Красная пустыня».
15–18 февраля, киноцентр «Октябрь»
The Swingle Singers, Великобритания (12+)
Знаменитый вокальный ансамбль отыграет в столице новую программу — The Swingles: Winter Tales. Пятикратные обладатели премии «Грэмми», The Swingle Singers продемонстрируют свою уникальную манеру исполнения и оригинальные аранжировки классики.
18 февраля, 19:00, Московский международный Дом музыки, Светлановский зал
«Пер Гюнт» (16+)
Величайшая пьеса Генриха Ибсена в постановке Марка Захарова. Режиссеру захотелось рассказать историю по-своему, не слишком серьезно. А также, размышляя о самых серьезных вещах, избежать претензий на глубокомысленность.
16 февраля, 19.00, «Ленком»
«Идиот» (18+)
Режиссер Максим Диденко поставил спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Несмотря на то что сценическая версия романа, написанная Константином Федоровым, включает 20 персонажей, в спектакле заняты всего четыре актера — в том числе Ингеборга Дапкунайте, которой отведена роль князя Мышкина. Режиссер поставил перед собой задачу решить «Идиота» в эстетике «черной» клоунады.
16, 17 февраля, 20.00, Театр Наций, Малая сцена
«Бунин» (16+)
Спектакль молодого режиссера Светланы Прохоровой поставлен по знаменитым рассказам нобелевского лауреата Ивана Бунина. В маленьком городке на юге Франции во время Второй мировой войны 70-летний писатель пишет о любви как о том последнем, что остается у человека незадолго до конца света. 10 новелл выстроены как путь взросления души — через первую влюбленность и первый грех к трагедиям.
16, 17, 18 февраля, 19.00, Электротеатр Станиславский
«Вишневый сад» (16+)
Главный герой спектакля Андрея Кончаловского по одноименной пьесе Антона Чехова — сам Чехов. Как и замышлял автор текста, получилась комедия, местами фарс. На долю драмы остается послевкусие. Горькое сожаление о том, что могло быть, да не случилось. В роли Любови Раневской — муза режиссера актриса Юлия Высоцкая.
18 февраля, 19:00, Театр имени Моссовета
Рейтинг «Известий»: 9
«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (8+)
Режиссер Глеб Черепанов поставил одну из сказок американской писательницы Кейт ДиКамилло. На сцене оживет история фарфорового кролика Эдварда, на долю которого выпало множество невзгод. Он теряет первых хозяев, долго странствует с бродягами и даже оказывается чучелом в огороде…
18 февраля, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова, Малая сцена
«Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии»
Выставка одного из родоначальников фотографии — Уильяма Генри Фокса Тальбота включает около 150 оригинальных отпечатков 1840-х годов из британских музеев. Работы впервые демонстрируются в России и позволяют проследить не только первые шаги технологии, изменившей мир, но и рождение нового вида искусства.
До 8 апреля, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков
Рейтинг «Известий»: 8
«Жены»
Выставка посвящена портретам спутниц великих художников. Но за прямолинейным названием и столь же простой на первый взгляд концепцией скрывается множество подтекстов и, конечно, волнующих историй из личной жизни гениев. В экспозиции — около полусотни работ из собраний ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.
До 15 мая, Музей русского импрессионизма
Рейтинг «Известий»: 7