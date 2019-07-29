Путин отметил вклад Игоря Крутого в популяризацию искусства

Президент России Владимир Путин поздравил продюсера и композитора Игоря Крутого с 65-летием и подчеркнул, что его многогранная деятельность достойна глубокого уважения.

Российский лидер также отметил вклад Крутого в популяризацию традиций исполнительского искусства.

«Признанный композитор, пианист, Вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности» — сообщается в телеграмме от 29 июля, опубликованной на сайте Кремля..

Путин пожелал Крутому здоровья и вдохновения для реализации намеченных планов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил деятеля искусства с юбилеем, подчеркнув, что Крутой создал уникальный творческий стиль, стал автором многих популярных песен и завоевал сердца миллионов людей, передает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон, пишет «Газета.ру». С детства он выступал со школьным музыкальным ансамблем. С 1980-х Крутой был пианистом, затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. Успех музыканту принесла песня «Мадонна» в 1987 году.