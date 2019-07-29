Прямой эфир

Путин отметил вклад Игоря Крутого в популяризацию искусства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил продюсера и композитора Игоря Крутого с 65-летием и подчеркнул, что его многогранная деятельность достойна глубокого уважения.

Российский лидер также отметил вклад Крутого в популяризацию традиций исполнительского искусства.

«Признанный композитор, пианист, Вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности» — сообщается в телеграмме от 29 июля, опубликованной на сайте Кремля..

Путин пожелал Крутому здоровья и вдохновения для реализации намеченных планов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил деятеля искусства с юбилеем, подчеркнув, что Крутой создал уникальный творческий стиль, стал автором многих популярных песен и завоевал сердца миллионов людей, передает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон, пишет «Газета.ру». С детства он выступал со школьным музыкальным ансамблем. С 1980-х Крутой был пианистом, затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. Успех музыканту принесла песня «Мадонна» в 1987 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил Ширвиндта с 85-летием
Путин подарил Си Цзиньпину мороженое

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017