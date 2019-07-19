Путин поздравил Ширвиндта с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, художественно руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма 19 июля опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей, а также он продолжает традиции, которые были заложены основателями российской театральной школы.

«От души желаю Вам доброго здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых творческих проектов», — говорится в сообщении. Также президент пожелал юбиляру доброго здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых проектов, пишет телеканал «Звезда».

Александр Ширвиндт празднует 85-летие в пятницу, 19 июля. По словам актера, этот день от отметит не пышным праздником, а рыбалкой на Валдае.

В 1956 году Ширвиндт с отличием окончил Щукинское училище, после чего его пригласили в Театр имени Ленинского комсомола, де он служил до 1968 года. После этого играл в Театре на Малой Бронной. С 1 марта 1970 года актер служит в театре на Триумфальной площади, а с 2000 года возглавляет родной коллектив.

Популярность Ширвиндту принесли роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная». Также артист много выступал с эстрадными номерами, ставил спектакли, передает RT. Кроме того, артист вел телепрограммы «Утренняя почта» и «Хочу знать». Как отмечает ТАСС, за свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом «Дружбы народов», является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».