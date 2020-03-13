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Музыкальный критик усомнился в успехе группы Little Big на «Евровидении»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Песня Uno группы Little Big вряд ли одержит победу на «Евровидение-2020», но сможет стать заметной на конкурсе. Такое мнение высказал музыкальный критик Артур Гаспарн в беседе с ТАСС.

В четверг вечером 12 марта музыканты представили клип на песню, с которой поедут на «Евровидение» в Нидерланды. Песня исполняется на английском и в припеве частично на испанском. Участники группы одеты в костюмы с брюками-клеш в стиле 1970-х годов.

«Я не вижу эту песню как песню-победителя даже при том, что она рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется «евровидийным» номером. Но она может войти в список заметных номеров, которые будут представлены в этом году на «Евровидении», — сказал Гаспарян.

По словам критика, песне должна помочь известность Little Big в Европе, как 2003 году группе «Тату».

7 марта в Сети появился отрывок новой песни Little Big. Утверждалось, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на «Евровидении» в Роттердаме.

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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