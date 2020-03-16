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Немецкий журналист оценил шансы Little Big на «Евровидении»

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Фото: youtube.com/Первый канал
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Решение России отправить на «Евровидение» группу Little Big является «абсолютной сменой стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

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По его словам, ранее в стране относились к участию в песенном конкурсе крайне серьезно и с большим пафосом. Теперь же музыканты продемонстрируют пародию и сатиру.

Баллин считает, что у Little Big с песней Uno есть шанс добиться успеха на «Евровидении». Он добавил, что немало фанатов верит в победу коллектива.

«Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi», — отметил журналист.

Он напомнил, что осенью 2018 года композиция коллектива под названием Skibidi вызвала настоящую шумиху, при этом клип на данный трек набрал около 370 млн просмотров и стал вирусным.

Баллин добавил, что в качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы в клипе на песню Uno.

Ранее сообщалось, что танцор из клипа Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.

Международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

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