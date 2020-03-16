Немецкий журналист оценил шансы Little Big на «Евровидении»
Решение России отправить на «Евровидение» группу Little Big является «абсолютной сменой стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
По его словам, ранее в стране относились к участию в песенном конкурсе крайне серьезно и с большим пафосом. Теперь же музыканты продемонстрируют пародию и сатиру.
Баллин считает, что у Little Big с песней Uno есть шанс добиться успеха на «Евровидении». Он добавил, что немало фанатов верит в победу коллектива.
«Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi», — отметил журналист.
Он напомнил, что осенью 2018 года композиция коллектива под названием Skibidi вызвала настоящую шумиху, при этом клип на данный трек набрал около 370 млн просмотров и стал вирусным.
Баллин добавил, что в качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы в клипе на песню Uno.
Ранее сообщалось, что танцор из клипа Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.