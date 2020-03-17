Рыбаки и атомщики станцевали в поддержку Little Big

Рыбаки устроили флешмоб на озере Байкал в поддержку российской группы Little Big на «Евровидении-2020». В соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео акции.

На кадрах видно, как рыбаки на льду озера повторяют движения из клипа на песню Uno, с которой музыкальный коллектив будет выступать на международном конкурсе, сообщает телеканал «Звезда».

«Я рад, что на #евровидение2020 едут Little Big, мне понравилась их песня», — подписал автор ролика видео.

Свое видео на песню также сняли сотрудники Ленинградской атомной станции. За сутки оно собрало более 60 тыс. просмотров, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот же день стало известно, что Дмитрий Красилов, известный по своему танцу в клипе группы на песню Uno, поедет вместе с коллективом на «Евровидение-2020», пишет «Федеральное агентство новостей». Клип набрал в Сети наибольшее число просмотров среди видеороликов всех участников конкурса.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).