Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой

Россия вывезла почти всех своих туристов из Европы. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин . Он также добавил: больше всего наших путешественников сейчас в Турции и Юго-Восточной Азии, но вернутся они оттуда без проблем, согласно купленным билетам. Сложности из-за закрытия границ возникают на других направлениях: Черногория пока выдала разрешение на вывозной рейс только клиентов российского «Аэрофлота», до сих пор не решена проблема эвакуации более тысячи пассажиров «Победы» и S7 . Тем временем и иностранцы на территории России, у которых вскоре истекает виза, также не могут вовремя покинуть страну.

И нашим и вашим

«Аэрофлоту» пришлось обращаться в МИД РФ, так как его представители не могли получить разрешение от властей Черногории на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата, сообщил представитель авиаперевозчика Михаил Дёмин . Авиакомпания планировала совершить полеты с 17 по 21 марта, однако 16 марта правительство Черногории приняло решение полностью приостановить международное сообщение из-за коронавируса. В итоге более сотни человек остались буквально на улице.

По словам информированного источника «Известий» в Черногории, Россия планировала отправить внерейсовые борты для эвакуации российских граждан из страны.

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— Уже были готовы борты, собрана вся необходимая документация, но всё уперлось в желание черногорцев увязать разрешение на посадку наших самолетов в их аэропорты с требованием вывезти нашими же бортами черногорцев из России, — рассказал собеседник.

Как ранее сообщалось, Подгорица требовала взамен на разрешение эвакуировать россиян доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

По словам источника, проблема заключалась в том, что информация о черногорцах, находящихся на территории России, не систематизирована, неизвестно их конкретное число и местонахождение . Собеседник «Известий» также подчеркнул, что эта работа не входит в компетенции российских властей, а должна выполняться соответствующими ведомствами страны гражданства попавших в беду людей.

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Днем 18 марта Подгорица всё же дала разрешение на вывоз россиян — однако только одному борту «Аэрофлота». Судьба тысячи клиентов дочерней «Победы» до сих пор не решена. В компании уверяют, что экипажи и самолеты готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за россиянами. Помимо «Победы» разрешение еще не получила авиакомпания S7.

Начеку

После инцидента в Черногории 17 марта МИД РФ создал координационный штаб для поддержки оставшихся за рубежом россиян, которые желают вернуться домой. Теперь попавшие в сложную ситуацию граждане могут рассчитывать на круглосуточную оперативную помощь.

— За одну только ночь с 17 на 18 марта в центр поступило более полутора тысяч звонков от россиян за рубежом, а также более 500 сообщений, — рассказал «Известиям» информированный источник.

Наиболее остро сейчас обстоят дела с теми россиянами, которые находятся на круизных лайнерах. По словам собеседника «Известий», таких тысячи. Многие не могут попасть на территорию тех или иных государств, так как швартовка к этому моменту уже запрещена. Подобная ситуация разворачивается у берегов Франции. Никто не может покинуть судно из-за закрытия границ Пятой республики.

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— Соответствующие российские ведомства находятся в постоянном контакте с иностранными государствами для решения этой проблемы, — заверил в беседе с «Известиями» источник.

При этом, как рассказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, большую часть российских туристов из Европы уже эвакуировали домой. Отслеживается ситуация и в странах, которые пока не закрыли границы из-за коронавируса. Однако, например, проблем с возвращением российских туристов из Турции и Юго-Восточной Азии — двух направлений, где наших соотечественников сейчас больше всего — не будет. Россияне вернутся согласно купленным ранее билетам, заверил он.

— В Турции находится 20–22 тыс. наших сограждан, в Юго-Восточной Азии россиян больше всего — порядка 50 тыс. человек, из них 3–4 тыс. в Таиланде. Это не только организованные, но и те, кто самостоятельно вылетал. Из Европы практически всех уже вывезли, — подчеркнул вице-президент РСТ.

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Проблемы с эвакуацией туристов возникли не столько из-за того, что прекратились рейсы, а сколько из-за несогласованного ввода странами карантинных мер, пояснил Юрий Барзыкин. По его словам, «сложилась ситуация: вылетов нет, а люди там есть». Сейчас, после негативной практики, разрабатывается специальный алгоритм действий, поэтому проблем с вывозом наших туристов из других стран больше не будет, заверил он.

Между тем, как сообщает Ростуризм, на данный момент в мире находится около 100 тыс. организованных путешественников из России.

Двойная проблема

17 марта посольство РФ на Кипре выпустило специальное объявление для российских туристов о том, что открыта продажа билетов на рейсы, осуществляемые в период с 18 по 22 марта. Также есть информация о дополнительном чартерном рейсе из Ларнаки в Москву. Ситуация, подобная той, что случилась в Черногории, на Кипре вряд ли повторится.

Зато коронавирус коснулся людей с двойным гражданством. Легальные резиденты Кипра, обладающие правами, аналогичными тем, что у граждан, теперь с переменным успехом попадают на остров. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, власти Кипра с 16 марта запретили въезд иностранных граждан, за исключением тех, кто работает или учится на острове. При этом каждый должен иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Получить документ можно только в определенных медицинских центрах. Большинство из них находятся в столичных городах Европы. Мало того, что это заставляет людей предпринимать путешествие в столь опасное время, так еще и не всегда эти поездки оказываются результативными.

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— Вариант получения справки через другую страну усложняется, анализ делается три дня, а действительным он считается максимум четыре дня, то есть успеть практически невозможно, — рассказала в беседе с «Известиями» сопредседатель молодежного клуба российских соотечественников на Кипре Диана.

Она добавила, что даже если справку удается получить, то всех прибывших ждет принудительный карантин в летней резиденции президента Кипра в горах — что вовсе не радостно в этой ситуации. Зато власти решили выплатить студентам, которые сталкиваются с трудностями при возвращении на Кипр, по €750 на дорогу.

Карантин за решеткой

Карантинные новости пока не могут обрадовать боливийскую студентку Диану, которая учится по обмену в России. Она рассказала, что ее выселяют из общежития одного из российских вузов и отказывают в продлении визы . Девушка — гражданка Боливии, но постоянно проживает и учится в Чили. Между тем в этой стране зарегистрировано уже более 150 случаев заражения вирусом, 16 марта официально закрыли границу. В ее родной Боливии еще 11 марта объявили чрезвычайное положение. Как рассказала «Известиям» одногруппница студентки, несмотря на весьма шаткое положение, латиноамериканка надеется остаться в Москве на период эпидемии.

Есть и те, кому хотелось бы покинуть РФ, но сделать это уже крайне сложно . Из-за угрозы распространения коронавируса российское правительство ограничило с 18 марта въезд иностранных граждан. При этом выезд для представителей других государств открыт, но в некоторые страны найти прямые рейсы весьма тяжело. Ведь COVID-19 вынуждает авиакомпании во всем мире резко сокращать объем авиаперевозок. Телефоны консульств в РФ разрывают звонки иностранных граждан, оказавшихся в ловушке.

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— В посольство регулярно обращаются граждане, которые не могут покинуть РФ, так как у них кончился срок пребывания, а границы их государств или соседнего с Россией уже закрыты, — рассказал в беседе с «Известиями» сотрудник посольства латиноамериканского государства на территории РФ.

Например, иностранец, у которого жена в Новосибирске, недавно подал документы на вид на жительство. Его не выпустили из страны на прошлой неделе, потому что он на несколько дней превысил разрешенный срок нахождения в России. В управлении по вопросам миграции ему в итоге дали разрешение на выезд, которое действует всего 10 дней. Уже осталось два, и он никуда не может уехать, так как границы закрыты, а билетов до его города нет, отметил собеседник «Известий».