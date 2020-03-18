Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом

Около тысячи человек не могут вылететь из Черногории из-за ограничений на полеты в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала три страны из которых россияне не могут улететь: Черногория, Филиппины и Молдавия. С трудностями при возвращении домой столкнулись три тысячи российских туристов не только в Европе, но и других частях света. Чем дальше находится турист, тем сложнее ему сейчас вернуться домой. Подробности — в материале «Известий».

Неуместный торг

В Черногории около тысячи россиян ожидают своего рейса в Москву. Власти страны отказывались предоставить допуск для полетов на вывозных чартерах и диктовали свои условия, в частности, выдвинули беспрецедентные условия эвакуации. По данным источников, н аших туристов согласились выпустить только тогда, когда 50 граждан Черногории бесплатно попадут из России домой.

После продолжительных переговоров Черногория согласилась на вывоз туристов из РФ самолетами российских авиакомпаний, списки граждан, имеющих обратные билеты, согласовываются. Об этом «Известиям» сообщил пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа 18 марта.

«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков», — сообщил он.

п1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В авиакомпании Победа сообщили, что среди пассажиров есть онкобольные, которым необходимы недоступные в Черногории лекарства.

— Мой муж принимает химиотерапию, лекарство от онкологического заболевания. Это лекарство жизненно необходимо. И мы без него не можем. То есть мы запланировали, что вернемся в Москву и там начнем новый курс химиотерапии. Сейчас не можем начать новый курс, потому что в Черногории этого лекарства нет, — рассказала РЕН его супруга Екатерина Калашникова.

Помимо закрытия рейсов в стране не работают гостиницы и кафе. Поэтому люди возле аэропорта без возможности куда-то уехать оттуда. Туристы рассказали, что владельцы апартаментов разрешили некоторым из туристов остаться на лишние сутки. По состоянию на момент написания материала власти республики еще не согласовали сроки вылета.

Разборки в Маниле

Не менее сложная ситуация у российских туристов в других странах. Более 300 российских граждан оказались заблокированными на Филиппинах. Большинство из них по сути заперты на островах, из-за прекращения авиасообщения внутри страны они не могут добраться до Манилы, чтобы потом улететь домой. Корреспонденту «Известий» с трудом удалось вернуться с островов из закрытой на карантин филиппинской столицы. У остальных туристов перспективы возвращения пока не ясные: с 19 марта аэропорт Ниной Акуино перестанет принимать международные рейсы.

Только на острове Себу в настоящий момент находится порядка 80 российских туристов. Туристам дали двое суток на то, чтобы уехать из страны. Их собираются перевозить военным вертолетом до столицы, но получить разрешение пока не удается. Им запрещено покидать аэропорт, но и вылететь из него они не могут. С 15 марта президент Филиппин Родриго Дутерте полностью остановил авиасообщение внутри страны в связи с распространением коронавируса. Всего за два дня число заболевших выросло с 50 до 187 человек, а 12 человек умерло.

Из-за закрытия рейсов в аэропорту Манилы образовались огромные очереди. Корреспондент «Известий», оказавшаяся там в день введения чрезвычайного положения, должна была вылетать на остров Палаван, но незадолго до посадки в самолет выяснилось, что вернуться обратно в Манилу сможет не ранее 14 апреля. Из-за этого пришлось развернуться и попробовать сдать билет. Сотрудники авиакомпании Philippine Airlines не сообщили о ситуации никому из прибывающих в страну пассажиров. То есть об отмене рейсов многие узнали уже в аэропорту Манилы. Возвращать деньги за купленные рейсы не готовы даже в исключительных случаях.

п2 Пассажиры в аэропорте Манилы Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Другие обстоятельства, такие как закрытие городов или визовые ограничения, которые не позволяют оказать услугу настоящий момент, не являются достаточным основанием для отмены билетов. После двух дней ожидания ответа от авиакомпании Vietnam Airlines стало ясно, что перенести рейс из заблокированной Манилы на более ранний срок можно только со штрафом, значительно превышающим стоимость билета.

С 15 марта в Маниле помимо чрезвычайного положения был также введен комендантский час. Выходить в город можно только до 20:00, после этого разрешены походы по экстренным нуждам. Город патрулируют сотрудники полиции, которые требуют у прохожих вернуться в свои дома. Обстановка в городе напоминает сцену из фильма про апокалипсис.

Россияне, успевшие вылететь на другие острова до закрытия сообщения, пытались экстренно вернуться до 15 марта, но мест хватило далеко не всем, а авиакомпании взвинтили цены на оставшиеся билеты. Застрявшим на островах дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Однако добраться до главного аэропорта нельзя ни одним возможным способов: помимо авиасообщения закрыт весь общественный транспорт и водное сообщение. Округ Манилы оцеплен и приехать туда из соседних областей невозможно.

Невозможность острова

Людей пообещали вывезти на военном вертолете, но помимо россиян с Себу пытаются уехать туристы из других стран. На других островах также был введен карантин.

Ограничения коснулись самых популярных курортов страны. Туристам запрещено посещать экскурсии и выходить на улицу после комендантского часа. Многие из них опасаются, что в скором времени в стране будут закрыты границы.

Посольство РФ прислало туристам уведомление о закрытии международных вылетов из аэропорта Манилы с 19 марта.

— Мы начали подозревать о том, что не вылетим после того как сели в такси и водитель нам сказал, что все перелеты в Манилу закрыты. Это было 15 марта, у нас был стыковочный рейс до Ханоя, а после него в Москву. Из-за того, что мы не успели вылететь в Манилу, все пошло не по плану, как и у остальных туристов, которые застряли на этом острове. Мы ищем способы как отсюда выбраться, но вариантов немного. Вылет осуществляется с острова, до которого физически невозможно добраться. Нам не предлагают никаких вариантов, торопят, чтобы мы быстрее выбирались отсюда, потому что дальше будет еще хуже. Ничего не предлагают по делу, ждем каких-то решений от посольства, – рассказал «Известиям» Артем Болохонов.

п3 Ситуация в Маниле после ужесточения закрытия границ Фото: Global Look Press/Alejandro Ernesto/dpa

Российский МИД прорабатывает варианты эвакуации граждан с Филиппин, но в дипмиссии признают ситуацию критической и не исключают того, что туристы останутся на островах до 12 апреля. Посольство находится в заблокированной на карантин Маниле и его сотрудники не имеют возможности прилететь в другие провинции.

— В стране творится полная сумятица и неразбериха. Филиппинские власти обещают содействовать нашим гражданам и не выполняют обещанное. Все заявленные местными властями спецрейсы отменяются без объяснения причин и уведомления посольства. Мы запросили Москву о предоставлении помощи и максимального содействия в транспортировке россиян на родину, — говорится в сообщении посольства на фейсбуке.

Вылететь любой ценой

В похожие ситуации попали туристы и в других странах. Из-за введенных запретов на въезд и визовых ограничений россияне испытывают проблемы с выездом из азиатских стран. К примеру, Вьетнам ввел срочные визы для посещения страны. Для россиян приезжающих впервые за месяц въездной документ не требуется. Но если же пассажир прибыл в другую страну Азии через аэропорт Ханоя и вышел в город, обратно его уже не пустят. Кроме того, многие авиакомпании начали отменять рейсы.

Татьяна Пантелеева рассказала «Известиям», что не может вылететь домой из Шри-Ланки из-за отмены рейсов и закрытия аэропорта.

— Аэропорт внезапно закрывают на 2 недели, консульство ничем помочь не может (как такое может быть?), авиакомпания, через которую был куплен билет, тоже (вначале рейс отменили частично, потом был вариант долететь до Стамбула, а дальше уже как-то до Москвы), — написала Пантелеева.

п4 Фото: REUTERS/Michael Dalder

Станислав и Александра не могут вылететь из Барбадоса из-за отмены рейса Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Москву. Пока есть возможность прилететь с пересадкой в Минске, но из-за стремительно развивающихся событий этот рейс также может быть отменен.

— Авиакомпания ничего не компенсирует и не обменивает. Просили их переоформить нам билеты до Минска, они отказали, сославшись на какой-то внутренний регламент. В принципе на любой вопрос ответ один: помочь ничем не можем, решайте сами. Можем только оформить возврат билета. Местное посольство в Гайане тоже сказало разбираться самим. Пытались помочь только немецкие власти: местный консул и посол. Предлагали приехать на соседний Тринидад и получить там Шенген. Но вариант отпал, так как во первых закрыли Тринидад с сегодняшнего дня, а во вторых закрыли шенгенскую зону, — рассказал «Известиям» Станислав. По его словам, в качестве альтернативы есть билеты через Лондон, которые стоят более 800 тысяч рублей на шестерых пассажиров.

В режиме ожидания

Горячие линии авиакомпаний и онлайн-касс перегружены, среднее время ожидание в некоторых из них составляет более получаса. Но даже дозвонившись до сотрудников у туристов практически нет возможности решить свой вопрос с вылетом по невозвратному тарифу. По внутренним причинам некоторые авиаперевозчики не считают пандемию коронавируса и ограничительные меры, связанные с ее распространением, достаточным фактом, чтобы возвращать или обменивать билеты. Нечто похожее происходит с отелями и сервисами бронирования.

В отличие от турагентств они не несут ровным счетом никакой ответственности за благополучие туристов и их возвращение домой в ситуации ЧП. Ситуация с меняющимися правилами въезда наглядно показывает насколько уязвимым стал самостоятельный туризм в новых условиях.

В критической ситуации решать проблемы выезда придется исключительно на свой страх и риск. Туроператоры, несмотря на то, что находятся в крайне трудном положении и терпят значительные убытки, по-прежнему предпринимают действия по вывозу российских граждан на родину и меняют условия оказания услуг, предлагая отмену и возврат предстоящих туров.

Ростуризм оказывает поддержку туристам, покупавшим путевки через турагентства, самостоятельные путешественники в случае непредвиденных обстоятельств обращаться за консультациями в МИД. Но внешнеполитическое ведомство и его представительства не занимаются вопросами переоформления билетов и лишь в экстренных ситуациях могут организовать эвакуацию.

Самостоятельным путешественникам же сейчас приходится полагаться только на себя, и зачастую терпеть существенные убытки, покупая новые перелеты и не получая никакой компенсации взамен отмененных или сгоревших билетов. Репутационные потери для ряда авиакомпаний, которые не намерены ничего компенсировать, оказались гораздо менее важными, чем необходимость во что бы то ни стало сократить издержки перед кризисом.