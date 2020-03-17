Минэк придумало схему компенсации за отмененные из-за коронавируса туры

В Минэкономразвития России предложили разрешить туроператорам возвращать деньги за туры в страны, которые «закрылись» из-за коронавируса, за счет Фонда персональной ответственности. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

«В случаях принятия иностранным государством решения ‎об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания <…> правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате уплаченной туристом и (или) иным заказчиком за туристский продукт денежной суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе.

Правительство будет принимать решение о сумме выплат по каждой «закрытой» стране в отдельности.

Отмечается, что Фонд персональной ответственности формируется за счет ежегодного взноса туроператора — по 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год.

16 марта Ростуризм (РСТ) предупредил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.

13 марта в РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения со странами ЕС. Это, по мнению специалистов, приведет к повальным банкротствам операторов.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.