Эксперт оценил в миллиарды долларов убытки киноиндустрии от коронавируса

Кинокомпании в массовом порядке отменяют съемки новых фильмов и сериалов из-за пандемии коронавируса. Кинокритик Давид Шнейдеров назвал во вторник, 17 марта, ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.

Перенесены или приостановлены съемки «Матрицы 4», «Бэтмена», сиквелов «Аватара», «Фантастических тварей 3», «Мира Юрского периода 3», новых сезонов «Фарго», «Очень странных дел», «Ведьмака» и многих других проектов.

Перенесены премьеры «Форсаж 9», «Мулан», «Тихое место 2» и очередной серии о Бонде. В России — релизы спортивной драмы «На острие» и комедии «Непосредственно Каха».

Американская киностудия Universal приняла решение выпускать фильмы сразу онлайн. В кинотеатрах из-за коронавируса также могут ограничить продажи билетов.

«На сегодняшний день киноиндустрия понесла убыток в $7 млрд. Если так пойдет дальше, убытки могут достигнуть $17 млрд. Это беда, если не катастрофа, потому что отменены съемки огромного количества фильмов», — сказал эксперт с эфире НСН.

По его словам, некоторые премьеры перенесены на год, а какие-то и на больший срок. Шнейдеров отметил, что верит в то, что киноиндустрия выстоит, хотя сейчас на время карантина онлайн-сервисы вводят бесплатный показ.

«Убытки будут гигантскими», — заключил он.

Ранее стало известно, что звезда Голливуда Том Хэнкс вылечился от коронавируса, которым заразился на съемках в Австралии.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Новой Зеландии была остановлена работа над сериалом «Властелин колец», сообщает телеканал «360». 800 человек были отстранены от съемочного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции. Пока производство поставлено на паузу сегодня на две недели, уточняет REGNUM.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 21. В 26 регионах страны зафиксировано 114 случаев заражения.