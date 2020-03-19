В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Министерство здравоохранения Казахстана зафиксировало случай заражения коронавирусом у гражданина России, находящегося в городе Алматы. Об этом в четверг, 19 марта, официальный представитель федерального органа Диас Ахметшарип рассказал в своем заявлении во время прямого эфира в Facebook.

По его словам, заболевший мужчина 1979 года рождения прилетел на самолете из Москвы в международный аэропорт Алматы 15 марта. Впоследствии он был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Состояние инфицированного оценивается как удовлетворительное, пациент находится на карантине в больничном стационаре.

По состоянию на 18 марта, в Казахстане зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19.

Накануне премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о вводе режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта. Помимо запрета на въезда в главные города страны, также будут ограничены внутренние передвижения граждан и общественного транспорта. Объявлено о закрытии непродовольственных рынков и крупных торговых центров. Власти обещали организовать коридор доставки продовольствия для местного населения.

18 марта Аэрофлот объявил о приостановке авиасообщения с городами Нур-Султан, Алма-Ата, Костанай, Караганда, Актау, Актобе, Шымкент и Атырау.

15 марта правительство Казахстана сообщило о закрытии госграниц на въезд–выезд, президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения с 16 марта до середины апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 19 марта, в мире заразились 219 268 человек, вылечились 85 745 пациента, а умерли 8968.