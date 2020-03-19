Минобороны опровергло введение комендантского часа в Москве

Появившееся в соцсетях изображение якобы приказа Минобороны о введении комендантского часа в Москве является грубой фальшивкой, вброшенной представителями одной из соседних стран. Об этом российское оборонное ведомство сообщило 18 марта.

В Минобороны подчеркнули, что ВС России несут службу в обычно режиме, никаких подобных документов не издавалось и не планировалось создавать.

«Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», – говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Ранее фейковые новости о распространении коронавируса в России появлялись в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В них содержалась ложная информация о якобы 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. 5 марта мэр Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных – в Москве.