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Путин пообещал не скрывать данные о ситуации с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти не скрывают настоящую информацию о распространении коронавируса в России и не будут этого делать. Об этом в среду, 18 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Всё, что выдается в Москве и других городах Министерством здравоохранения, это всё объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, она будет оперативной, эта информация, и максимально полноценной и абсолютно достоверной», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.

«У нас Минздрав и соответствующие учреждения на местах держат ситуацию под контролем», — подчеркнул президент.

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17 марта Путин заявил о необходимости увеличить выпуск тест-систем на коронавирус. Сейчас в стране этим вопросом занимается несколько ведомств и научных центров. Кроме того, ожидается, что в апреле запустится производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, мэр Москвы Сергей Собянин был назначен первым заместителем председателя этого координационного совета.

Кроме того, Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация, по его словам, с поставками в магазины стабильная. И в целом российский лидер убежден, что верить фейкам о коронавирусе не нужно.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли. В России за последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных выросло до 147.

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