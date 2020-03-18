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Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин призвал граждан не доверять фейковой информации о коронавирусе в стране. На встрече с крымской общественностью 18 марта глава государства отметил, что лживые данные распространяются осознанно, чтобы посеять панику среди населения и подорвать доверие к представителям власти.

Путин заверил, что власти не будут скрывать истинную информацию о COVID-19 и масштабах заболевания в России, ответственные лица и впредь намерены предоставлять только «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

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«Не нужно верить каким-то вбросам, <...> фейкам там всяким. Кто-то делает это бессознательно, а кто-то осознанно, с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровне, на муниципальном, панику какую-то вызвать», — объяснил президент.

По его словам, ситуация находится на контроле Минздрава, поступающие данные от ведомств объективны. Граждан Путин призвал «проявить максимальную дисциплину», не подвергать свое здоровье и здоровье других людей опасности.

«Этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти — проявить компетентность», — подчеркнул глава государства.

Также он отметил важность работы волонтеров и заверил, что власти будут помогать добровольцам, в частности, в вопросах заботы об их здоровье.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Нарушителям грозят жесткие меры вплоть до ограничения доступа к сайтам и лишения СМИ лицензий.

Накануне Путин обратился к россиянам, чтобы прояснить ситуацию с распространением коронавируса и рассказать о мерах, которые власти в связи с этим принимают. В частности, он призвал с пониманием отнестись к принимаемым мерам по сдерживанию заболеваемости и поручил ответственным лицам бороться с распространением слухов и спекуляций.

Фейковая информация о масштабах заболеваемости коронавирусом в России появилась в начале марта в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Позднее администрации обеих соцсетей ложные сообщения удалили, а подозреваемые в их распространении были задержаны.

Позднее в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве. В других сообщениях некоторые информаторы утверждали, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Эксперты призвали не доверять информации из неподтвержденных источников.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

По состоянию на 18 марта, в России подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом.

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