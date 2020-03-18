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Все регионы Сибири ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Регионы Сибирского федерального округа ввели режим повышенной готовности в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, последней это сделала Томская область. Соответствующая информация опубликована на сайтах администраций сибирских регионов.

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«Сегодня, 18 марта, губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в Томской области режима повышенной готовности в качестве меры противодействия распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении на сайте администрации региона.

Введен режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее режим повышенной готовности по профилактике коронавируса ввели в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Омской областях, республиках Алтай, Тува и Хакасия.

Режимом повышенной готовности запрещено проведение в республике спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Ранее в среду Роскомнадзор предупредил, что распространение ложной информации о коронавирусной инфекции влечет за собой ответственность, предусмотренную российским законодательством. Ведомство напомнило об этом СМИ и интернет-ресурсам, работающим на территории РФ и направленным на российскую аудиторию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, началась в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

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