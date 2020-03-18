В Москве за сутки зафиксировано 30 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. В настоящее время в столице отмечены 86 случаев заболевания, сообщили в среду, 18 марта, в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным специалистов, большинство пациентов прилетели из стран Европы. «Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них один несовершеннолетний. Еще один ребенок находится в больнице Башляевой.

Круг контактов пациентов установлен, отметили в оперштабе. 16 человек находятся на домашнем карантине, семеро изолированы на дому в Подмосковье и находятся под наблюдением медиков.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2481 Неаполь — Москва 08.03.2020, рейс S7-3618 Неаполь — Москва 07.03.2020, рейс SU 2639 Мадрид — Москва 09.03.2020, рейс SU 2515 Барселона — Москва 10.03.2020, рейс SU 2613 Милан — Москва 10.03.2020, рейс DP 804 Милан — Москва 08.03.2020, рейс SU 2639 Барселона — Москва 10.03.2020, рейс S7 3556 Мюнхен — Москва 11.03.2020, Рейс SU 2415 Милан — Москва от 12.03.2020, рейс SU 2377 Лион — Москва 09.03.2020, Рейс SU 2375 Москва — Ницца 09.03.2020, рейс SU 2595 Мюнхен — Москва 08.03.2020, рейс SU 2483 Верона — Москва 07.03.2020, рейс S7 3584 Верона — Москва 07.03.2020, рейс SU 2409 Рим — Москва 13.03.2020 и рейс SU 2329 Мюнхен — Москва 07.03.2020.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение», — отметили в оперативном штабе. Медики сами приедут для забора проб на анализы и осмотра.

В целом в России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных выросло до 147.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Он призвал работодателей «не подменять» удаленную работу «вынужденными отпусками за свой счет». В первую очередь градоначальник посоветовал обратить внимание на женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу, пишет «Газета.ру».

16 марта в столице запретили все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.