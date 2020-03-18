Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 марта на сайте московского градоначальника.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы <…> по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», ­­— говорится в сообщении.

По словам Собянина, на данном этапе «было бы неплохо» перевести на «удаленку» 15–30% офисных сотрудников. Он призвал работодателей «не подменять» удаленную работу «вынужденными отпусками за свой счет» и попросил поделиться опытом организации такой работы.

16 марта мэр Москвы запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры. Кроме того, столичный градоначальник распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города.

5 марта мэр Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на 18 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки 31 новый случай зафиксирован в Москве, один — в Томской области и один — в Новосибирской.