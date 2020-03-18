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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

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Из них 40 человек выписали 17 марта, у каждого тест на инфекцию показал отрицательный результат дважды, и на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

«Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем всё необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения», — отметил главный врач Денис Проценко.

Выписка из стационара производится, если у пациентов результаты теста на коронавирус дважды показали отрицательный результат и отсутствуют клинические симптомы по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за вируса.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

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