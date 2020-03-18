СМИ назвали возможный очаг распространения COVID-19 в Европе

Европейские туристы могли заразиться COVID-19 на австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Об этом 17 марта сообщила немецкая газета Der Spiegel.

По ее данным, многие зараженные из скандинавских стран и Германии посещали Ишгль. Коронавирусом, например, заразился бармен заведения «Китцлох», где вирус подхватили многие европейские туристы.

Отмечается, что подъемники и бары курорта работали вплоть до прошедших выходных, несмотря на множество заразившихся. Местные СМИ обвинили сотрудников турсферы в желании получить выгоду, несмотря на эпидемию.

Мэр Ишгля, однако, эти обвинения отрицает, заявляя, что все необходимые меры были приняты властями своевременно.

Днем ранее Евросоюз запретил въезд граждан из других стран. Срок ограничений продлится 30 дней.

В тот же день Швейцария, Австрия, Венгрия, Чешская Республика, Дания, Польша, Литва и Германия заявили, что введут контроль на своих границах из-за распространения коронавируса в мире. Свои границы закрыла Канада. Греция ввела обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Помимо этого, Россия частично закрыла границу с Белоруссией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на утро 18 марта, всего в мире заразились 198 737 человек, из них выздоровели 82 779, умерли 7898.