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Заболевший COVID-19 россиянин заявил о полном отсутствии симптомов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Первый зараженный COVID-19 житель Красноярска записал видеообращение и рассказал о своем самочувствии.

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Коронавирус у Евгения Евдокимова выявили 16 марта. Накануне он вернулся из Австрии и был помещен в карантин.

Сейчас мужчина госпитализирован. По словам Евгения, симптомов заболевания у него нет.

«У меня всё хорошо. Чувствую себя отлично, нет никаких симптомов, насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. У нас в России самые лучшие врачи. Доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу», — заявил мужчина в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Евгений сообщил, что после прилета из Европы сам решил пройти обследование, чтобы не подвергать никого опасности. То же самое он рекомендовал делать и другим, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 18 марта, врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро заявил, что во избежание заражения коронавирусом важно соблюдать дистанцию между людьми. По его словам, оптимальное расстояние 1,5–2 м. При этом он рассказал, какой сценарий распространения COVID-19 станет самым худшим.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

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