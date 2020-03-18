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Сотрудники администрации президента России сдали тесты на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники администрации президента России начали сдавать тесты на COVID-19, сообщил 18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков.

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На вопрос журналистов, проходят ли проверку в связи с пандемией работники администрации, Песков ответил утвердительно.

Как сообщает «РИА Новости», накануне тесты на COVID-19 в целях предосторожности, сдали журналисты, которые будут освещать визит президента Владимира Путина в Крым.

Песков и ранее отмечал, что в Кремле приняты все меры для предотвращения распространения вируса. По его словам, для защиты президента от сезонных и иных заболеваний проводятся защитные мероприятия.

При этом на вопрос, будет ли Путин сдавать тест на COVID-19, Песков указал, что информация о здоровье главы государства не подлежит широкой огласке.

Возникшая в Китае вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, к настоящему времени признана пандемией.

Случаи заражения фиксируются по всему миру. Всего заболели более 182 тыс. человек, скончались 7,4 тыс., выздоровели более 79 тыс.

В России зарегистрированы 114 случаев заболевания.

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