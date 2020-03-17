Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводится 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

По его словам, указ об изменениях в Конституцию не будет ограничен датой, поскольку «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь» граждан.

«Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Памфилова со своей стороны заверила, что в ЦИК «ни на минуту не расслабляются» и готовы к любому развитию событий.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в случае неблагоприятной ситуации дата голосования может быть изменена, передает ТАСС.

Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Документ вступил в силу после его официального опубликования.

Во вторник Путин обратился к гражданам, чтобы прояснить ситуацию с распространением коронавируса и рассказать о мерах, которые власти в связи с этим принимают. Российский лидер подчеркнул, что ситуация находится под контролем и стране удается сдерживать массовое проникновение коронавирусной инфекции благодаря своевременно принятым мерам. Кроме того, он призвал работодателей предусмотреть гибкий график для сотрудников с детьми, поскольку школы уходят на внеплановые каникулы, а также потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем по выявлению коронавируса. В этот же день президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с вынужденной самоизоляцией граждан.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. В тот же день его поддержал Совфед. 14 марта глава госадрства подписал закон о внесении поправок в Конституцию. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в Конституционный суд. Их законность была признана инстанцией 16 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек. По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.