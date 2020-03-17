Песков прокомментировал информацию об онлайн-встрече G20

В Кремле пока не получали информации о проведении саммита G20 в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 марта.

По словам представителя Кремля, он не знает, поступала ли такая информация по дипломатическим каналам, и об этом имеет смысл спросить Министерство иностранных дел.

На вопрос о возможности работы в таком формате в целом он ответил, что обсуждение каких-то чувствительных вопросов по открытым каналам связи в современном мире затруднительно. При этом между некоторыми странами установлены «красные линии» защищенной криптосвязи, позволяющие вести секретные переговоры.

16 марта пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса сообщила, что Саудовская Аравия собирается в ближайшее время провести срочный внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Предполагается, что встреча будет проходить в онлайн-формате, без личного присутствия лидеров стран.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.