Лавров обсудил с венгерским коллегой меры по борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто принимаемые Москвой и Будапештом меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС.

«В связи с коронавирусом в мире возникла сложная ситуация, но жизнь продолжается, мы ценим возможность посмотреть на международную и региональную ситуацию в контексте последних событий», — отметил Лавров перед началом переговоров с венгерским коллегой, приехавшим в Москву.

Дипломаты также обсудили, как обстоят дела в двусторонних отношениях в русле договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента РФ Владимира Путина в октябре 2019 года в Будапешт.

30 октября российский лидер посетил столицу Венгрии в целях переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе они обсудили вопросы энергетических маршрутов и снабжения Венгрии российскими энергоносителями. «Лукойл», «Транснефть» и венгерская компания MOL подписали соглашения, реализация которых увеличит экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу «Дружба» до 2025 года.

По данным Worldometers на 18 марта, в Венгрии зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умер один человек, из больниц выписаны два человека.

Ранее 18 марта сообщалось, что Лавров обсудил ситуацию с распространением коронавируса в мире с китайским коллегой Ван И.

15 марта стало известно о первом летальном исходе от коронавирусной пневмонии в Венгрии. Скончался мужчина в возрасте 75 лет.

11 марта венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса в стране. В тот же день ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 18 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки 31 новый случай зафиксирован в Москве, один в Томской области и один в Новосибирской.