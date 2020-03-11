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Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Фото: twitter.com/zoltanspox
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Венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом в среду, 11 марта, заявил официальный представитель правительства Золтан Ковач в своем Twitter.

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«Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры», — написал он на своей официальной странице в соцсети.

Согласно данным местной газеты Daily News Hungary, в стране зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом: SARS-CoV-2 обнаружен у восьми иранцев, одного британца и четырех венгров.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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